El pueblo de Salamanca que estrena pista de calistenia: ha valido 24.000 euros y tiene más inversiones

Nuevo parque de calistenia y baloncesto que se ha habilitado en la zona deportiva de La Raqueta.

El Ayuntamiento de Santa Marta ha finalizado los trabajos para remodelar la antigua pista de vóley playa ubicada en el complejo de La Raqueta, transformándola en un nuevo espacio multideporte.

Así estará equipado con elementos de calistenia y una canasta de baloncesto. Con esta actuación, el consistorio busca diversificar la oferta de unas instalaciones, situadas en la avenida Edimburgo de la urbanización La Fontana

Se inauguraron en 2017 para la práctica de tenis y pádel y que no han parado de crecer desde entonces.

El concejal de Deportes, Jorge Valiente, ha destacado que en los últimos meses se han realizado distintas intervenciones en este complejo, consolidándolo como una de las instalaciones deportivas con más usuarios del municipio.

Para hacer realidad este proyecto, el Ayuntamiento ha realizado una inversión conjunta que supera los 24.000 euros dividida en varias fases.

En primer lugar, se destinaron 12.000 euros a las labores de acondicionamiento previo, que consistieron en compactar la antigua pista de tierra para su posterior hormigonado y delimitación con tablones de madera.

A esto se sumaron algo más de 8.000 euros para dotar al espacio de iluminación propia mediante dos puntos de luz laterales aprovechando la renovación del alumbrado de la pista de tenis cubierta contigua.

Finalmente, la dotación del equipamiento deportivo ha supuesto un desembolso de 4.235 euros, dinero con el que se han instalado barras paralelas, barras bajas y aparatos de abdominales para la práctica de calistenia, además de la citada canasta de baloncesto.

Según ha explicado el propio Valiente, la instalación de la canasta era una demanda recurrente de los vecinos de la zona a la que se ha querido dar respuesta, cumpliendo así el objetivo principal de aumentar la funcionalidad y el uso de la antigua infraestructura de vóley playa.