Salamanca tendrá un nuevo parque infantil junto a la biblioteca Torrente Ballester, con una inversión de 265.000 €

La concejal de Medio Ambiente, María José Coca, visitando las obras del Paseo de los Olivos. Ayto. Salamanca.

Continúan las obras desarrolladas en torno al proyecto 'Conecta Salamanca'. El Ayuntamiento de Salamanca inicia las obras de rehabilitación del paseo de Los Olivos, junto a la biblioteca municipal Torrente Ballester, una rehabilitación paisajística que continuará el modelo de las obras ejecutadas ya en las diferentes zonas del barrio de Garrido.

Las obras a acometer en esta actuación contarán con un presupuesto máximo de 265.879 euros y un plazo de ejecución de 4 meses, tal y como ha informado hoy la concejala de Medio Ambiente, María José Coca.

Se trata de un parque infantil renaturalizado, siguiendo la misma dinámica de respeto por el paisaje.

La iniciativa del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'CoNEcta Salamanca', está integrada dentro de la Estrategia de Desarrollo Local (EDIL), centrada en los barrios de Garrido, Chinchibarra, Paseo de la Estación y Salesas con un presupuesto total de 15.227.851 euros.

Y financiado en un 60% por fondos europeos FEDER.

Un nuevo paseo

El actual espacio terrizo y su vieja bancada de ladrillo dejarán paso a un entorno totalmente renovado que beneficiará tanto a los vecinos de la Chinchibarra y Garrido como a los usuarios de las instalaciones culturales.

El proyecto contempla la creación de dos nuevas zonas de juegos infantiles rodeadas de vegetación, diseñadas para que los más pequeños disfruten de un espacio lúdico, seguro y sostenible.

La gran novedad de este parque radica en su compromiso con el medio ambiente y el juego natural. Los juegos infantiles estarán fabricados artesanalmente con troncos de madera natural de robinia, creando piezas únicas que se asentarán sobre una base ecológica de gravilla amortiguante.

Una de las zonas contará con grandes estructuras de juego tipo mikado para fomentar la agilidad de los niños más grandes, calcando el modelo de éxito de los Huertos Urbanos, mientras que el otro sector estará adaptado para la experimentación y la creatividad de los más pequeños.

Además, el pavimento perimetral será un referente en sostenibilidad: se instalarán losas de color verde musgo fabricadas con áridos reciclados y un tratamiento fotocatalítico especial que ayuda a limpiar el aire y reduce el dióxido de nitrógeno.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la plantación de 100 nuevos árboles para dar forma a un auténtico bosque urbano que combata el efecto de isla de calor, así como la colocación de 1.700 plantas arbustivas de bajo consumo hídrico.

Todo el entorno ganará en seguridad y confort con la separación definitiva del carril bici de las aceras, la instalación de nuevo alumbrado público eficiente y la colocación de una treintena de bancos nuevos para el descanso de los vecinos.