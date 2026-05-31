Fàcyl 2026 concluye una edición con lleno absoluto en todos los espectáculos y 110.000 espectadores

El Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (Fàcyl) 2026 ha cerrado la XXI edición con lleno absoluto en todas las actividades programadas, con unos datos que arrojan unas cifras de 110.000 espectadores, un 10% más que el año pasado.

Así lo ha trasladado la viceconsejera de Acción Cultural en funciones, Mar Sancho, durante el balance presentado este domingo, donde ha destacado la "importante programación, con más de 80 espectáculos en cinco días que han abordado diferentes disciplinas como el teatro contemporáneo, el circo, la danza, la música o la literatura".

Las buenas temperaturas, el cambio de fechas y la programación "variada y de calidad" han propiciado registrar estos datos que se han traducido en plazas, calles y espacios patrimoniales llenas durante los cinco días del festival celebrado en Salamanca.

El público ha destacado por su "gran respaldo" a Fàcyl, que ya el año pasado, en su 20 aniversario, superó los dos millones de espectadores acumulados en su 20 aniversario.

Las cifras, para Sancho, demuestran que se ha cumplido el objetivo de convertir el festival "en un espacio de encuentro abierto y contemporáneo donde las artes dialogan sin fronteras, favoreciendo la conexión y la complicidad del público salmantino y de los miles de visitantes que recibe la ciudad".

82 espectáculos, 42 compañías y 120 artistas

Durante cinco días, Fàcyl ha desplegado un total de 82 espectáculos por Salamanca, donde han participado 42 compañías y más de 120 artistas de primer nivel. La programación ha contado, además, con dos estrenos absolutos, uno nacional y nueve en Castilla y León.

En el apartado musical han ocurrido hitos como el inicio de la gira nacional del grupo Shinova en la Plaza Mayor de Salamanca, donde han presentado su último EP, 'La tormenta perfecta', con un formato eléctrico y acompañado de cuerdas.

El festival ha transformado, otra vez, a Salamanca en un escenario al aire libre, donde Fàcyl ha hecho del espacio público y el patrimonio artístico el epicentro de las actividades artísticas y culturales.

Los espectáculos han tenido como escenario enclaves como las calles del corazón de Salamanca, Plaza Mayor, Plaza Anaya, Patio Chico, Plaza San Román, Plaza de los Bandos o Plaza Barcelona, entre otros puntos.

El Teatro Liceo, la Casa de las Conchas y el Teatro Juan del Ezina han sido otros epicentros culturales en esta vigésimo primera edición. Los artistas y compañías participantes han venido desde seis países diferentes como España, Francia, Portugal, Italia, Argentina y Colombia.

A su vez, han participado compañías de comunidades autónomas como País Vasco, Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla y León.