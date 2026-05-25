Unanimidad para premiar la historia, el derecho y la ciencia médica con las Medallas de Oro de Salamanca

Imagen de los miembros del de Honores y Distinciones que ha ratificado la concesión de las Medallas de Oro de Salamanca 2026. Ayto. Salamanca.

Salamanca ya ha decidido quiénes se colgarán sus máximas condecoraciones este año. El Jurado de Honores y Distinciones, después de la proposición del alcalde, Carlos García Carbayo del pasado 12 de mayo, ha refrendado la proposición por unanimidad a las Medallas de Oro de Salamanca 2026.

Los elegidos son tres nombres propios que forman parte del ADN de la ciudad: el Ilustre Colegio de la Abogacía, la prestigiosa jurista Araceli Mangas y el doctor Juan Jesús Cruz, referente indiscutible en la lucha contra el cáncer.

El dictamen ha contado con el respaldo de un jurado de lo más diverso, en el que la secretaria general del Ayuntamiento, Mercedes Tagarro, ha trabajado codo con codo junto a los concejales y representantes políticos Ángel Fernández Silva, concejal de Cultura y Turismo; Carmen Seguín, concejala de festejos del Consistorio y representante del Grupo Popular; María Sánchez, del Grupo Socialista e Ignacio Rivas, del Grupo Mixto.

El tejido académico de la ciudad ha estado representado por Marta Gutiérrez, vicerrectora de la Universidad de Salamanca, y Pedro Sangro, vicerrector de la Universidad Pontificia; mientras que el toque más cercano y emotivo lo han puesto Godofredo García y el querido actor José Antonio Sayagués, quienes, como anteriores ganadores de la Medalla de Oro, conocen perfectamente el orgullo que se siente al recibir este reconocimiento.

El broche de oro llegará el próximo 13 de junio, cuando la Plaza Mayor se vista de gala en plenas fiestas del patrón de la ciudad, San Juan de Sahagún para acoger el acto de entrega.

Los tres galardonados tienen motivos de sobra para este homenaje. Al Colegio de la Abogacía de Salamanca la medalla le cae en un momento perfecto: este año soplan las velas de su 250 aniversario.

Desde que se fundó allá por 1776, la institución ha caminado de la mano de los salmantinos, protegiendo sus derechos desde el siglo XVIII hasta convertirse hoy en un ejemplo de modernidad y excelencia sin perder su esencia.

Por su parte, Araceli Mangas recibe este reconocimiento en un año cargado de simbolismo, coincidiendo con el quinto centenario de la histórica Escuela de Salamanca.

Nacida en Ledesma y formada en las aulas de la Universidad de Salamanca, Mangas es una de las mentes más brillantes del país en Derecho Internacional y de la Unión Europea.

Dedicó 25 años de su vida a la docencia en Salamanca, donde impulsó centros de excelencia europeos, antes de convertirse en vicepresidenta de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y ganar el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales.

El tercer galardonado es el doctor Juan Jesús Cruz, un médico cuya trayectoria ha salvado y cambiado miles de vidas en la provincia.

Tras doctorarse con cum laude en la USAL, Cruz fue el visionario que en 1984 levantó de la nada la Unidad de Oncología Médica del Hospital de Salamanca, transformándola en un servicio de referencia para toda Castilla y León y en una auténtica escuela de especialistas.

Además de ser uno de los pilares del Centro de Investigación del Cáncer, se empeñó en crear unidades pioneras para el cuidado de los largos supervivientes y el consejo genético. Tres pilares de la sociedad salmantina que el próximo mes recibirán el aplauso de toda su ciudad.