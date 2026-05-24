Las nuevas paradas inteligentes de Buscyl, a prueba en Salamanca: información en tiempo real de líneas y rutas

Una parada inteligente de Buscyl en el municipio salmantino de Santa Marta de Tormes

La Junta de Castilla y León está probando en el transporte metropolitano de Salamanca el nuevo sistema de información en tiempo real de la red de autobuses de Buscyl.

Se trata de una herramienta con la que los usuarios ya pueden consultar en las paradas datos actualizados sobre la circulación de la flota operada por el Grupo Avanza, concesionaria del servicio.

La iniciativa forma parte de la implantación de los Sistemas Inteligentes de Transporte impulsados por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital para optimizar el funcionamiento del transporte público y mejorar la experiencia de los viajeros.

Actualmente, la Administración autonómica está testando el nuevo sistema de monética, además de trabajar en su homologación, en la comprobación del envío de información al Sistema de Ayuda a la Explotación.

También en la monitorización de todos los autobuses desde el Centro de Control del Transporte de Castilla y León, situado en León.

Salamanca constituye una de las primeras experiencias piloto de esta fase inicial, junto a los transportes metropolitanos de Valladolid, Burgos, León y Segovia.

La previsión de la Junta es extender el sistema a comienzos del verano a la totalidad de rutas integradas en Buscyl, más de 2.600 en toda la Comunidad.

Las nuevas marquesinas y paradas inteligentes forman parte de un proyecto dotado con una inversión superior a 12,2 millones de euros, financiado con fondos europeos.

Hace unos meses, precisamente, la flota del transporte metropolitano salmantino ya sirvió como banco de pruebas para los nuevos equipos tecnológicos embarcados instalados en los vehículos.

Las paradas inteligentes permitirán a los viajeros disponer de información en tiempo real sobre las líneas y rutas de transporte correspondientes a cada municipio o ciudad.

Cada una incorpora una pantalla de tinta electrónica de 32 pulgadas, lectores RFID y NFC compatibles con Buscyl, información fija sobre recorridos, sensores de estado y un sistema de alimentación solar con una autonomía superior a 15 días sin luz.

Este despliegue supone un nuevo paso en la implantación de Buscyl, sistema que acumula ya 11,5 millones de viajes y cerca de 800.000 tarjetas emitidas.

En el caso concreto del transporte metropolitano de Salamanca, donde se desarrolla ahora esta prueba piloto, se han contabilizado 2.469.358 viajes desde su puesta en marcha en julio de 2025.

La red de transporte metropolitano salmantina presta servicio a 17 municipios y a una población de 200.587 habitantes.

El sistema conecta las localidades de Aldealengua, Aldeatejada, Cabrerizos, Calvarrasa de Abajo, Carbajosa de la Sagrada, Carrascal de Barregas, Castellanos de Moriscos, Castellanos de Villiquera y Doñinos de Salamanca.

También Monterrubio de Armuña, Moriscos, Pelabravo, Salamanca, San Cristóbal de la Cuesta, Santa Marta de Tormes, Villamayor y Villares de la Reina.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, expuso estos avances tecnológicos durante un encuentro con delegados del Grupo Avanza.

Sanz Merino agradeció su compromiso con la calidad del servicio, la innovación y la sostenibilidad en un contexto marcado por los retos de la digitalización, la eficiencia energética y la mejora de la experiencia del usuario.