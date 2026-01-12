El éxito de Buscyl en Castilla y León: 600.000 usuarios y más de cuatro millones y medio de viajes

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, durante la presentación del balance de Buscyl, este lunes en Salamanca David Arranz ICAL

Buscyl se ha consolidado como una de las principales políticas públicas de movilidad impulsadas por la Junta de Castilla y León para facilitar el acceso al transporte público, reforzar la cohesión territorial y garantizar la igualdad de oportunidades. Desde su implantación, el sistema ha registrado más de cuatro millones y medio de viajes y cuenta ya con 600.000 usuarios, unas cifras que avalan, según el Gobierno autonómico, el "impacto real y sostenido" de esta medida en la movilidad cotidiana de la ciudadanía.

En este contexto, la Junta de Castilla y León ha celebrado este lunes un acto en el municipio salmantino de Carbajosa de la Sagrada, en el que se ha hecho entrega de la tarjeta Buscyl al usuario número 600.000, con la participación del consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino.

Durante el acto, el consejero ha señalado que Buscyl "se ha consolidado en muy poco tiempo como una herramienta eficaz para garantizar el acceso universal al transporte público, reforzar la cohesión territorial y facilitar la movilidad diaria en toda Castilla y León", lo que subraya su carácter estructural dentro de las políticas de movilidad de la Junta.

La tarjeta Buscyl permite viajar de forma gratuita e ilimitada en el transporte metropolitano e interurbano de titularidad autonómica a las personas empadronadas en la Comunidad, y forma parte de una estrategia integral orientada a promover un sistema de transporte más accesible, sostenible y adaptado a la realidad territorial de Castilla y León.

El consejero ha destacado asimismo que "alcanzar los 600.000 usuarios y más de cuatro millones y medio de viajes demuestra que esta medida responde a una necesidad real y contribuye de manera directa a mejorar la calidad de vida de las personas", especialmente en aquellos municipios y áreas donde el transporte público es un servicio esencial.

Desde su puesta en marcha, Buscyl ha ido ampliando progresivamente su cobertura hasta alcanzar más de 2.600 rutas de transporte metropolitano e interurbano distribuidas por toda la Comunidad. Ha incorporado formatos digitales y mejoras operativas que han permitido extender el servicio a municipios de todos los tamaños y convertir la tarjeta en una herramienta clave para estudiantes, trabajadores y personas mayores, consolidándola como un eje central de la política de movilidad de la Junta de Castilla y León.

La Junta ha impulsado la modernización del sistema con la implantación de paradas inteligentes, nuevas marquesinas y mejoras en la información al viajero, reforzando la accesibilidad, la digitalización y la calidad del servicio.

Un ejemplo de gestión "eficaz"

Sanz Merino ha destacado que el transporte metropolitano de Salamanca es "un ejemplo de gestión eficaz y continuidad en el tiempo". En funcionamiento desde 2006, da servicio a 17 municipios y a una población potencial de más de 200.000 personas, con una red de 13 líneas, 24 itinerarios y más de 200.000 expediciones anuales. Las altas frecuencias en los principales corredores, con frecuencias de hasta 10 minutos en días laborables, garantizan "una movilidad diaria ágil y fiable".

La implantación de Buscyl ha reforzado este modelo, con más de 1,5 millones de viajes gratuitos realizados en el área metropolitana y 122.704 tarjetas enviadas, consolidando al metropolitano salmantino como un servicio esencial, utilizado y plenamente integrado en la movilidad cotidiana. La Junta de Castilla y León ha asumido también desde el 1 de septiembre de 2026 la financiación de los ayuntamientos con transporte metropolitano, que en Salamanca supone cerca de un millón de euros al año.

Desde la puesta en marcha del transporte metropolitano de Salamanca la financiación de la Junta de Castilla y León ha sido de 23.187.194 euros y las aportaciones de los ayuntamientos de 9.099.725 euros.

Ante el éxito de Buscyl, la Junta de Castilla y León ha incorporado múltiples refuerzos y nuevas expediciones para atender la alta demanda en el transporte metropolitano, en concreto en Salamanca 13 expediciones diarias en la ruta de Santa Marta-Salamanca y 11 expediciones diarias en la ruta Carbajosa de la Sagrada-Salamanca, desde el 3 de noviembre de 2025.

Modernización de flotas

En el marco de este acto, el consejero de Movilidad y Transformación Digital ha asistido a la presentación de dos nuevos autobuses híbridos clase I con capacidad para 89 pasajeros, incorporados por la empresa Avanza al servicio metropolitano, una actuación que se suma al proceso general de modernización del transporte público.

De forma paralela, la Junta desarrolla una política sostenida de apoyo a la renovación de flotas, que ha permitido aprobar cerca de 1.000 actuaciones de renovación de vehículos de transporte en la Comunidad, con más de 31 millones en ayudas concedidas, destinadas a sustituir flotas obsoletas y avanzar hacia modelos más eficientes y sostenibles. "Esta línea de trabajo refuerza la calidad del servicio y consolida un sistema de movilidad moderno, especialmente en áreas metropolitanas como la de Salamanca", ha zanjado el consejero.