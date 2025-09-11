Estas son las 444 nuevas rutas de autobús gratis en Castilla y León que se incorporan desde el lunes

Uso del transporte gratuito para empadronados en Castilla y León con Buscyl Leticia Pérez ICAL

Este próximo lunes, 15 de septiembre, se incorporarán 444 nuevas rutas al programa BusCyL, la tarjeta de transporte público gratuita para los empadronados en la Comunidad.

Con esta ampliación, se alcanzarán un total de 2.610 rutas gratuitas, “consolidando a Castilla y León como la primera comunidad autónoma en ofrecer un sistema de transporte público por carretera totalmente gratuito para sus residentes”, ha afirmado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

Hasta la fecha, 217.000 personas han solicitado la tarjeta BusCyL, que permite viajar sin coste en todos los autobuses metropolitanos e interurbanos de titularidad autonómica.

La iniciativa comenzó en septiembre con 284 rutas y se completará a finales de mes con la totalidad de las rutas previstas.

Fernández Carriedo ha explicado que con esta medida el Ejecutivo autonómico asegura la continuidad de "un servicio esencial" y para la movilidad, especialmente en el medio rural. Además, compensa el déficit de explotación derivado de la baja demanda en numerosas rutas.

Fue durante el pasado debate de estado de la Comunidad cuando Mañueco anunció la medida, que se ha ido implementando de manera progresiva y con la que la Junta espera alcanzar los 15 millones de viajes anuales.

Se trata de una nueva tarjeta personal y nominativa, que ha de solicitarse a través de www.buscyl.es y que incorpora un código QR.

La tarjeta de Buscyl se recibe a través del correo electrónico que se haya facilitado durante el trámite. El código QR que aparece en la misma ha de ser validado en el terminal del autobús de titularidad autonómica.

No obstante, el consejero explicó que quien no aportase un email recibiría el mismo a través de correo postal.

El lunes 1 arrancó la gratuidad general para empadronados en las rutas metropolitanas de Valladolid, Salamanca, Burgos, Segovia y León y unas 200 interurbanas, 50 por provincia, en Ávila, Palencia, Zamora y Soria. Al proceso se irán incorporando más a partir del 15 de septiembre y se culminará en todos los servicios autonómicos a final de mes.

De esta manera, la implantación se ha dividido en tres fases. Una primera a partir del lunes 1, la segunda a partir de este lunes 15 y la última desde el 30 de septiembre.

Ayudas para las empresas de transportes

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 5,75 millones de euros destinada a 110 concesionarios de servicios de transporte público regular.

Esta ayuda busca sufragar los costes de funcionamiento entre mayo y junio de 2025 y regularizar los anticipos concedidos entre octubre de 2024 y abril de 2025, asegurando la continuidad de un servicio esencial para la movilidad, especialmente en el medio rural.

La tarjeta BusCyL, que se puede solicitar a través de la web oficial, está disponible en formato físico y digital y permite acceder a un sistema de transporte público más eficiente y sostenible en toda la región.