El Ayuntamiento de Salamanca incrementa un 8,8% la expedición de certificados digitales en 2025

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en una imagen de archivo Luis Cotobal

El Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (Oager) del Ayuntamiento de Salamanca aumentó durante 2025 un 8,8% la expedición de certificados digitales, con un total de 8.002 documentos emitidos a lo largo del ejercicio.

De ellos, 230 se tramitaron mediante videollamada.

Según informó el Consistorio salmantino, esta herramienta permite agilizar y simplificar las gestiones administrativas de los ciudadanos, favoreciendo el acceso a trámites telemáticos sin necesidad de desplazarse a dependencias municipales.

La Sede Electrónica del Oager ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar consultas y gestiones de forma inmediata a través de internet.

Aunque parte de estos trámites pueden efectuarse sin firma electrónica, determinadas operaciones requieren disponer previamente de un certificado digital.

Asimismo, el Ayuntamiento mantiene habilitados diferentes canales de atención y comunicación online con los contribuyentes.

El Oager cuenta con una página web propia, así como perfiles en redes sociales bajo el nombre @oagersalamanca, desde donde difunde información propia y noticias de interés general para favorecer una comunicación más rápida, actualizada y transparente.

El procedimiento para obtener el certificado digital consta de tres fases.

La primera corresponde a la solicitud del certificado, que el ciudadano debe iniciar desde su ordenador accediendo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) para solicitar el Certificado de Usuario ‘AC FNMT Usuarios’.

Durante este proceso obtiene un código de solicitud, conocido como Ceres. Posteriormente se realiza la acreditación de identidad.

Con el código obtenido y un documento identificativo en vigor, DNI, pasaporte o NIE, el solicitante debe pedir cita previa para acudir a la Oficina de Registro de Certificados Digitales, situada en la calle Espoz y Mina, 16-18, en la planta baja del edificio ubicado en la Plaza de la Libertad.

Allí, el personal registrador verifica la identidad y formaliza el contrato de acceso a los servicios de firma electrónica con la FNMT.

La última fase es la descarga del certificado.

Unos minutos después de completar la acreditación, el ciudadano debe acceder, desde el mismo equipo informático desde el que inició la solicitud, a la plataforma de la FNMT para descargar el certificado digital, que ya podrá utilizar para realizar trámites telemáticos con administraciones públicas y otras instituciones.

Además, existe la posibilidad de exportarlo a un dispositivo de almacenamiento externo para disponer de una copia de seguridad.