El Ayuntamiento de Salamanca impulsa la comercialización de la ciudad en los mercados de Estados Unidos e Italia

Un grupo de turistas en la ciudad de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza esta semana su estrategia de promoción internacional mediante dos viajes de familiarización (‘fam trips’) dirigidos a mercados clave: Italia y Estados Unidos.

Estas acciones buscan posicionar a la ciudad como un referente en turismo accesible, familiar, cultural y enogastronómico de alta calidad.

La influencer italiana Giulia Lamarca visita hoy sábado la ciudad en un viaje promocional dirigido al mercado italiano.

El objetivo es dar a conocer la oferta turística de Salamanca, su patrimonio y gastronomía local, poniendo en valor su accesibilidad y adecuación al turismo familiar.

Este viaje está enmarcado en la colaboración que Turismo de Salamanca tiene con la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, y ésta a su vez con Turespaña y sus oficinas españolas de turismo en el exterior.

La acción se desarrolla bajo el concepto ‘Castilla y León, donde la historia no tiene barreras’, con el objetivo de posicionar la ciudad como destino accesible, inclusivo y experiencial.

Giulia Lamarca es una creadora de contenido especializada en accesibilidad (viaja en silla de ruedas) y viajes en familia, con una comunidad cercana a los 795.000 seguidores, mayoritariamente italiana y con un alto nivel de interacción.

El 75 % de sus seguidores tienen una edad por encima de los 25 años. El contenido en su mayoría consta de F&F, fotografía, viajes, moda y restaurantes.

Además, esta semana Salamanca ha recibido la visita de nueve agencias norteamericanas en un viaje de inspección para su comercialización turística.

Todos ellos son responsables comerciales y gestores de producto del grupo AAA Northeast, uno de los principales emisores turísticos del noreste de Estados Unidos, con elevada capacidad de comercialización y prescripción en segmentos de alto valor.

La actuación tiene como objetivo posicionar Salamanca como destino cultural, enogastronómico y experiencial, favoreciendo su incorporación en programación turística y generando nuevas oportunidades de comercialización.

El programa se ha centrado en Salamanca y su entorno, combinando el conocimiento del conjunto histórico de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, con visitas a establecimientos turísticos de alta gama vinculados al turismo de calidad.

También experiencias enogastronómicas, así como propuestas asociadas al producto ibérico en el entorno de la dehesa salmantina.

Además, han realizado visitas y experiencias vinculadas a los recursos naturales y patrimoniales del Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia, incluyendo enclaves como Mogarraz y La Alberca y propuestas enogastronómicas asociadas a la Ruta del Vino Sierra de Francia.

El programa ha contemplado el alojamiento en establecimientos singulares de la ciudad y la realización de actividades complementarias vinculadas al astroturismo.

Este viaje se lleva a cabo en colaboración con la Junta de Castilla y León, en colaboración con la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, y la Oficina Española de Turismo en Nueva York.