Salamanca bate el récord de renovación de tuberías con una inversión de más 6 millones de euros

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y la concejala de medio ambiente, María José Coca durante la presentación del Plan de Renovación de Tuberías.

El Ayuntamiento de Salamanca va a acometer una profunda modernización de sus redes de agua con dos nuevos proyectos que supondrán la renovación de 1.911 metros de tuberías en 19 calles de los barrios de Pizarrales, San Esteban, San Cristóbal y Fontana.

Esta doble actuación, que cuenta con un presupuesto base de licitación de unos 652.000 euros, tiene previsto comenzar el próximo otoño y contará con un plazo de ejecución de unos cinco meses, desarrollándose de forma simultánea.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha destacado que con estas nuevas intervenciones el actual mandato municipal ya ha alcanzado un hito histórico.

La modernización de redes comprometida supera los 20 kilómetros de longitud en 110 calles, con una inversión global de 6.200.000 euros.

De este modo, se bate el récord de un mandato en número de vías mejoradas y, según las previsiones para 2027, también se superará el récord histórico de kilómetros renovados en la ciudad.

El primer proyecto técnico abarca 1.229 metros de longitud de conducciones en la plaza de San Román y las calles Lucero, Huertas, Fortaleza, Scotto, Monte Viviente, Mártires, Huerta de la Santísima Trinidad, Cerca y el entorno del Rollo de Santo Domingo.

La segunda actuación alcanzará los 682 metros en la Plaza de la Enseñanza y las calles Afiladores, Levante, Banderas, Antonio García Gaitán, Tercera, Bachiller, la Plaza General Espartero y Palacios.

Las obras incluirán también la sustitución de acometidas domiciliarias, la instalación de bocas de riego, hidrantes contraincendios y pozos de limpia desagüe.

Un sistema inteligente que reduce las roturas al mínimo

Esta renovación integral de las conducciones se complementa con el sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP), una tecnología inteligente implantada en 2017 que regula la presión de la red en los momentos de menor demanda.

El regidor salmantino ha subrayado la eficiencia de este sistema, que permite prolongar en 16 años la vida útil de las tuberías.

Los datos avalan esta gestión: en los primeros cuatro meses de este año, las roturas de tuberías se han reducido en un 57% respecto a 2025, firmando el mejor registro de la última década.

Si se compara con el año de implantación del GAP, el descenso de averías alcanza el 74%.

Asimismo, el sistema ha propiciado un ahorro neto acumulado de más de 20.300.000 metros cúbicos de agua, una cantidad equivalente al suministro de toda la ciudad de Salamanca durante trece meses y medio.

A preguntas de los periodistas sobre el estado de la red, Carbayo ha detallado que Salamanca cuenta con 440 kilómetros de tuberías, de los cuales restan unos 80 kilómetros de fibrocemento.

El objetivo municipal es eliminar este material por completo, manteniendo el ritmo actual de renovación de entre 20 y 25 kilómetros por mandato.

En barrios como Pizarrales, las obras en calles estrechas se aprovecharán además para implantar la plataforma única, mejorando la accesibilidad dentro de un plan de inversiones que incluye vivienda pública, parques y el futuro pabellón de deportes.

Campaña doble de asfaltado para el verano

Por otra parte, el alcalde ha anunciado un importante despliegue para reparar los daños causados en el pavimento por el intenso temporal de lluvias de los últimos meses, que ha provocado grietas y baches en numerosas calzadas.

Para solucionar esta situación, el Ayuntamiento prácticamente duplicará el esfuerzo habitual con una campaña doble de asfaltado de cara al verano.

Esta actuación se dividirá en un refuerzo ordinario, que se está contratando actualmente, y un plan extraordinario que comenzará de manera inminente, sumando además una intensificación del trabajo de las cuadrillas de bacheo.

Carbayo ha explicado que el aglomerado requiere unas condiciones de temperatura mínima muy precisas para su correcto sellado, por lo que se espera al buen tiempo estival para evitar que el asfalto se enfríe antes de tiempo y aparezcan grietas prematuras.

En caso de que alguna calle reparada sufra desperfectos por fallos en la aplicación, el alcalde ha recordado que las empresas adjudicatarias tienen la obligación de levantar el firme y repetir los trabajos.

Respecto al barrio de Pizarrales, el alcalde destacó que se trata de la zona de Salamanca que mayor inversión municipal está recibiendo actualmente.

El regidor detalló que este esfuerzo institucional no solo se limita a la renovación de las redes de agua y la transformación de sus calles estrechas en vías de plataforma única, sino que abarca un plan integral que incluye nuevas promociones de vivienda pública, mejoras en parques y jardines, la actividad de la Biblioteca Carmen Martín Gaite y la futura construcción de un nuevo pabellón de deportes.