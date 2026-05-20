Una rana gigante de siete metros coronará el nuevo parque verde y lúdico de Würzburg en Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y la concejala María José Coca en la presentación del Plan de Renovación parque Würzburg. Ayto. Salamanca.

El parque de Würzburg se prepara para decir adiós a los días grises de cemento y dar la bienvenida a una auténtica revolución verde.

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado las obras para transformar de arriba abajo este rincón tan emblemático de la ciudad, con la idea de convertirlo en un pulmón natural mucho más fresco, alegre y saludable donde las familias salmantinas de verdad quieran pasar la tarde.

Los trabajos contarán con una inversión de 966.281 euros y el plan es que las familias puedan estrenarlo en apenas cuatro meses.

Este lavado de cara no es una actuación aislada; se engloba dentro del plan CoNEcta Salamanca, una ambiciosa estrategia que va a mover más de 15 millones de euros para llenar de vida y mejorar el día a día en barrios como Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

Para que este proyecto salga adelante, la Unión Europea va a arrimar el hombro financiando el 60% de los gastos a través de los fondos FEDER, apostando por una Salamanca mucho más sostenible, unida y respetuosa con el medio ambiente.

Adiós al asfalto y más sombras contra el calor

Construido en los años 80 como símbolo del hermanamiento con la ciudad alemana, el parque de Würzburg mantiene en su plaza central un pavimento que dibuja el callejero de dicha localidad.

Sin embargo, la abundancia de suelo duro genera en verano el temido efecto de isla de calor.

Para revertir esta situación y dotar al entorno de sombras naturales, se plantarán 40 nuevos árboles —principalmente arces de copa alta para no interferir con la práctica del patinaje— y 3.100 arbustos de bajo consumo hídrico que aportarán vistosidad y variedad cromática en cada estación del año.

Los cambios comenzarán desde el acceso principal, donde el asfalto actual dejará paso a grandes parterres y losas verdes drenantes que evitarán las escorrentías de agua y mejorarán la accesibilidad.

Además, en la zona norte se instalará una jardinera corrida para cubrir los muretes con vegetación, y se construirá un estanque de 150 metros cuadrados con cascada.

Este acuífero, similar al del Parque Botánico de Huerta Otea, funcionará como un oasis urbano para atraer fauna útil que ayude a combatir las plagas de forma natural.

Una rana gigante de siete metros y juegos de agua

El gran atractivo de la reforma será una imponente estructura de juegos infantiles con forma de rana, inspirada en el célebre anfibio que descansa sobre la fachada histórica de la Universidad de Salamanca.

Este elemento central tendrá casi 7 metros de altura, ocupará una planta de 170 metros cuadrados y tendrá capacidad para que jueguen más de 200 menores a la vez sobre una base de caucho verde con forma de nenúfar.

El diseño interior del conjunto contará con tres alturas conectadas por nueve trepas inclinados, tres escaleras y tres cestas nido, mientras que la panza del animal estará cubierta de presas de escalada.

Para salir, los niños podrán deslizarse por un tobogán tubular cerrado que brota de la boca a modo de lengua o por dos toboganes abiertos en los laterales.

El espacio cumple con todas las normativas de seguridad e incorpora elementos accesibles en la base para niños con discapacidad física o sensorial.

La diversión se completará en las inmediaciones con una gran fuente de suelo de 180 metros cuadrados equipada con 24 chorros de agua y juegos de luz, pensada para refrescar el ambiente en los meses más calurosos y servir de punto de encuentro vecinal.

El entorno del bar también se renovará sustituyendo los antiguos bancos de hormigón por ocho pérgolas de madera con plantas trepadoras que garantizarán una sombra agradable.

Finalmente, la actuación incluye la renovación del mobiliario urbano con 18 nuevos bancos y papeleras, así como la instalación de 18 farolas con tecnología LED de alta eficiencia energética.