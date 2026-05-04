UPL denuncia "posibles irregularidades" en la selección de un auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Béjar

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado este lunes la existencia de "posibles irregularidades" en el proceso de selección para una plaza de auxiliar administrativo convocada por el Ayuntamiento de Béjar, tras haber analizado la documentación oficial.

La formación leonesista ha apuntado que, según las bases de la convocatoria, aprobadas por Resolución de la Alcaldía de Béjar, "se exigía de forma expresa como requisito mínimo de admisión contar con al menos 12 meses de experiencia profesional".

Sin embargo, ha asegurado que en la relación de puntuaciones del proceso selectivo "se observan situaciones que generan dudas sobre el cumplimiento de dicho requisito".

En concreto, los leonesistas han apuntado que en la relación de seleccionados "figuran aspirantes con cero puntos en el apartado de experiencia, así como otros con puntuaciones que no alcanzarían el equivalente al mínimo exigido".

"Interrogantes claros"

Para UPL, estos hechos plantean "interrogantes claros", como sería en primer lugar el hecho de que "si hay aspirantes que no cumplen con el requisito mínimo, no deberían haber sido admitidas en el proceso".

Por otro lado, ha señalado que "si los cumpliesen, indicaría que la valoración de los méritos podría no haberse realizado correctamente".

Y ha recordado que la admisión como aspirantes en el proceso conllevaba que, si llegaban a un mínimo en la fase de oposición, al que llegaron todos los admitidos, las personas que no hubiesen obtenido la plaza "permanecerán en bolsa de trabajo".

Ello para la cobertura de posibles bajas que se pudieran producir en el periodo de contratación o nuevas necesidades de personal, por lo que "podrían haber quedado en bolsa de empleo aquellos aspirantes que hubiesen sido admitidos presuntamente sin cumplir con los requerimientos de las bases".

El proceso "debe ser revisado"

La formación leonesista considera que el proceso "debe ser revisado para garantizar el estricto cumplimiento de las bases y la igualdad de oportunidades entre aspirantes".

El partido ha recordado que este proceso "ya generó controversia en su inicio" tras modificarse el sistema de selección, lo que "hace aún más necesario extremar la transparencia y el rigor en su desarrollo".

UPL ha subrayado que los procesos de contratación pública "deben desarrollarse con total transparencia y conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, evitando cualquier duda que pueda afectar a la confianza de la ciudadanía en sus instituciones".

"Si no se aclara esta situación, estaremos ante un problema serio de credibilidad en un proceso público", ha zanjado el partido.