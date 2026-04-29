UPL estalla ante los "insultos" y el continuo desprecio de Óscar Puente a la Ruta de la Plata: "Se ríe de nosotros"

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha alzado la voz este miércoles para denunciar lo que consideran una estrategia de "excusas constantes e incumplimientos flagrantes" por parte del ministro Óscar Puente.

En su opinión su cartera sigue “bloqueando” de manera injustificada la reapertura del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata.

La indignación leonesista ha escalado tras las recientes declaraciones del secretario de Estado, José Antonio Santano, quien ha confirmado una nueva ampliación de plazos para un estudio de viabilidad que ya debería estar finalizado, lo que para UPL no es más que una maniobra de distracción para dilatar un proyecto vital.

Desde la formación leonesista subrayan que esta situación no es nueva, sino que "llueve sobre mojado" en un escenario donde el PSOE parece haber hecho del agravio a León, Zamora, Salamanca y Cáceres su hoja de ruta habitual.

Para UPL, estas demoras son "premeditadas" y evidencian que el Gobierno de Pedro Sánchez y, muy especialmente, el ministro Puente, "se siguen riendo" de los ciudadanos del oeste español.

Resulta especialmente sangrante para el partido que, mientras se exigen estudios técnicos y económicos infinitos para la Ruta de la Plata, otros proyectos dentro de la misma comunidad autónoma avancen sin apenas trabas burocráticas, una doble vara de medir que deja a las claras la nula voluntad política de Puente con el eje atlántico.

La formación ha recordado que el corredor ferroviario es una infraestructura imprescindible para vertebrar el oeste peninsular y revertir la sangría socioeconómica que sufren estas provincias, por lo que instan al ministro a "dejar de burlarse" de la Región Leonesa y a escuchar el clamor de las miles de personas que se manifestaron en Astorga, Zamora o Salamanca.

"Puente debe recordar que es ministro de todos los españoles y no solo de unos pocos", sentencian desde UPL, calificando de "insulto y grave desplante" la pasividad ministerial ante un proyecto que define el futuro de la región.

Especialmente duras han sido las críticas hacia los representantes locales del socialismo leonés. UPL tacha de alejadas de la "cruda realidad" las palabras del subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, quien llegó a defender el "trato excelente" de Óscar Puente hacia la provincia, así como el supuesto perfil reivindicativo del diputado Javier Alfonso Cendón.

Frente a este triunfalismo oficialista, el leonesismo exige que el equipo de Transportes "deje de engañar" a los ciudadanos y apueste de una vez por todas por comunicaciones de calidad que saquen del aislamiento a la Región Leonesa a través de la recuperación del histórico corredor ferroviario.