Denuncian un "macrovertedero incontrolado" en Almeida de Sayago y exigen intervenir: "Hay alto riesgo de incendio"

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado este miércoles la situación de "abandono absoluto" del punto municipal de depósito de residuos voluminosos de Almeida de Sayago y ha exigido al Ayuntamiento que intervenga.

"Hay alto riesgo de incendio", ha asegurado la formación.

UPL ha hecho hincapié en que lo que en su origen fue concebido como un servicio vecinal para facilitar la correcta gestión de enseres y restos de poda se ha convertido en "un auténtico macrovertedero incontrolado: sin mantenimiento, sin retirada periódica de materiales y sin supervisión de ningún tipo".

Foco de riesgo

El partido ha señalado que la acumulación desordenada de residuos —colchones, plásticos, muebles, madera, espumas y restos vegetales— "ha superado con creces cualquier umbral razonable de seguridad y salubridad".

Desde UPL han subrayado "la contradicción que supone exigir responsabilidad ciudadana en el depósito de residuos cuando es la propia administración local quien incumple sus obligaciones".

"No se puede pedir a los vecinos responsabilidad en el depósito de residuos si la propia administración local abandona su gestión, generando un foco de insalubridad y peligro a escasos metros de viviendas y del entorno natural", han criticado.

Y han hecho hincapié en que el Ayuntamiento "no puede habilitar un punto de depósito y desentenderse después de su gestión". "La retirada y tratamiento de estos residuos es una obligación municipal que, a día de hoy, no se está cumpliendo", han afirmado.

Amenazas "inminentes"

La formación leonesista ha identificado "cuatro amenazas principales" derivadas de esta situación, todas ellas "con potencial de causar daños de difícil o imposible reversión".

En primer lugar, el "riesgo de incendio". "La combinación de madera seca, espumas, plásticos y otros materiales altamente inflamables, junto con la vegetación de ribera del entorno, convierte la zona en un punto de ignición de primer orden", ha afirmado el partido.

Y ha indicado que "cualquier chispa accidental o imprudencia podría desencadenar un incendio de rápida propagación que afectara a zonas forestales, fluviales y residenciales adyacentes".

"En un contexto de veranos cada vez más secos y calurosos, este tipo de focos representa una amenaza real y creciente", ha añadido.

En segundo lugar, la "contaminación del entorno fluvial". "La cercanía al río agrava notablemente el problema. La filtración de lixiviados procedentes de la descomposición de residuos orgánicos, pinturas, barnices y plásticos puede contaminar tanto el suelo como las aguas subterráneas y superficiales", ha señalado.

UPL ha apuntado que "una vez contaminado el acuífero o el cauce, la recuperación puede tardar años y generar un daño ambiental de consecuencias irreversibles".

En tercer lugar, el "riesgo para la salud pública" ya que "la presencia de residuos en descomposición a escasos metros de viviendas habitadas favorece la proliferación de vectores sanitarios —roedores e insectos— con el consiguiente peligro para la salud de los vecinos, especialmente de los más vulnerables".

Y por último, la "ausencia total de control en la gestión".

"La mezcla indiscriminada de residuos de distinta naturaleza evidencia que no existe ningún sistema de clasificación ni supervisión, incumpliendo la normativa básica en materia de gestión de residuos y haciendo imposible cualquier posibilidad de reciclaje o tratamiento adecuado", ha destacado UPL.

Solicitud formal

Ante esta situación, UPL ha registrado una solicitud formal en el Ayuntamiento exigiendo "la limpieza inmediata del recinto y la retirada de todos los materiales acumulados a gestores y centros autorizados".

También el establecimiento de "un protocolo de mantenimiento periódico y la adopción urgente de medidas preventivas frente al riesgo de incendio y contaminación".

La formación ha fijado un plazo de 15 días hábiles para recibir respuesta, y ha advertido de que, en caso de no adoptarse las medidas solicitadas, "trasladará los hechos a los órganos competentes en materia de medio ambiente de la Junta, además de ejercitar cuantas acciones legales correspondan".

"Reclamamos una intervención urgente del equipo de gobierno municipal para evitar que esta situación derive en un incendio o en un daño ambiental de consecuencias irreversibles para el municipio y su entorno natural", han zanjado desde UPL.