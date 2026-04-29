Salamanca refuerza la lucha contra el acoso escolar con formación para más de 800 alumnos de la ciudad

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, junto a Carmen Guillén, presidenta de la asociación Ascbyc en las aulas del Colegio San Juan Bosco de Salamanca. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca quiere que los colegios e institutos de la ciudad sean espacios donde todos los niños y adolescentes se sientan seguros y respetados. Por eso, han puesto en marcha unos talleres que este año acompañarán a más de 800 escolares para ayudarles a identificar y poner freno al acoso antes de que el dolor se instale en las aulas.

Bajo el nombre 'Abordaje de la violencia entre iguales', la iniciativa busca que los jóvenes se conviertan en los mejores aliados de sus propios compañeros frente al bullying y al ciberacoso.

La teniente de alcalde del Consistorio y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, junto a Carmen Guillén, presidenta de la asociación Ascbyc, han compartido esta mañana con los alumnos del Colegio San Juan Bosco los detalles de un programa que ya es una referencia en la ciudad.

En esta edición, 836 alumnos de doce centros educativos —desde sexto de Primaria hasta cuarto de la ESO— participan en estas sesiones. Una etapa vital, un momento lleno de cambios donde las amistades y la vida digital son el centro de todo, y donde saber gestionar un conflicto a tiempo puede cambiarle la vida a un compañero.

Para que el mensaje cale de verdad, los talleres se alejan de las lecciones teóricas y apuestan por el diálogo y la empatía. En la primera sesión, los formadores analizan con los chicos casos reales para que entiendan qué es exactamente el acoso y cómo se siente quien lo sufre.

Básicamente se trata de darles la confianza y las herramientas necesarias para que sepan resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia, ya sea en el patio o a través de una pantalla, asegurando que la tecnología sea una vía de unión y nunca de agravio.

En la segunda parte, los alumnos trabajan en grupos prácticos para aprender a gestionar conflictos de forma positiva, fomentando el uso responsable de las redes sociales y reforzando la empatía para evitar agravios tanto físicos como psicológicos. Esta formación no solo actúa como escudo preventivo, sino que también sirve de termómetro para detectar posibles casos que ya estén ocurriendo y actuar de forma inmediata.

Este compromiso municipal tendrá un reflejo simbólico el próximo 2 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional Contra el Acoso Escolar. Durante esa jornada, la fuente de la Puerta de Zamora se teñirá de azul y los paneles luminosos de la ciudad proyectarán mensajes de concienciación.

Además, la labor de Ascbyc continuará a lo largo de todo el mes con diversas actividades, destacando la instalación de una mesa informativa el 5 de mayo en la plaza del Liceo para seguir acercando esta realidad a todas las familias salmantinas.