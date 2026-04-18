Salamanca promociona su excelente oferta idiomática en Gales en unas jornadas para docentes de español

La marca ‘Salamanca, Ciudad del Español’ participa hoy sábado en una jornada de formación para profesorado de español como lengua extranjera (ELE) en Gales (Reino Unido).

El acto prevé acoger a 60 docentes provenientes de centros públicos y privados tanto de primaria, como de secundaria, así como profesores universitarios.

Durante la jornada se celebrarán seminarios prácticos y dinámicos para descubrir recursos didácticos interactivos que potencien el desarrollo integrado de las cuatro competencias: comprensión oral, comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita.

La marca ‘Salamanca, Ciudad del Español’ ofrecerá a los asistentes la información completa acerca de los amplios recursos y servicios que brinda la ciudad en cuanto al turismo idiomático, distribuyendo a todos los profesores participantes una bolsa con el material informativo, didáctico y promocional de la marca.

Los talleres se celebran en el marco del Plan del Español 2026 de la Junta de Castilla y León. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Consejería de Educación de la Embajada de España en el Reino Unido e Irlanda, la School of Modern Languages de la Universidad de Cardiff y la reconocida editorial Edinumen.

La jornada será inaugurada por el consejero de Educación de la Embajada de España en Reino Unido, Fernando Bartolomé Usieto.

Y como parte del equipo coordinador participan las asesoras técnicas docentes de la Consejería de Educación de la Embajada, Gabriela Alonso y María Luisa Martínez, que, entre otros aspectos, de encargan de la formación del profesorado de primaria y secundaria de Español como Lengua Extranjera (ELE)

También participará como ponente la profesora Siân Edwards, coordinadora del Programa de Español de la Universidad de Cardiff y directora de Asuntos Internacionales en la Facultad de Lenguas Modernas.

Reino Unido es uno de los mercados objetivos de Salamanca, incluido dentro de su plan de internacionalización.

Esta participación en la acción promocional en Gales está emprendida desde el Comisionado para la Lengua Española de la Junta de Castilla y León contando con la colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España en Reino Unido.

El idioma español se consolida, por sexto año consecutivo, como la lengua extranjera más estudiada en el Bachillerato (A-Levels) en Reino Unido, según el informe Language Trends England 2025 del British Council, elaborado a partir de una encuesta a más de 1.000 centros educativos.