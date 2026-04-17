Pascual, exalcalde de Trabanca, en libertad: fraude de 3,3 millones durante más de 15 años y con la ayuda de su pareja

El exalcalde de Trabanca (Salamanca), y actual director de la AECT Duero-Douro José Luis Pascual ha sido puesto en libertad este jueves por la Audiencia Nacional.

Lo hace un día después de su detención en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Eso sí, el investigado deberá comparecer en el juzgado cada quince días como medida cautelar.

Pascual está siendo investigado por un presunto fraude superior a los dos millones de euros en fondos europeos, que, según las investigaciones, habría canalizado para beneficio propio.

Los fondos habrían sido captados a través de la Asociación Europea de Cooperación Transfronteriza (AECT) Duero-Douro y, posteriormente, presuntamente no justificados.

Una operación realizada a petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid (España), en el marco de una investigación sobre un presunto fraude de 3,3 millones de euros relacionado con fondos de la UE destinados a fomentar el empleo, un fraude que se habría prolongado durante 15 años y donde también ha sido detenido un empleado público.

En el curso de esta operación, se llevaron a cabo registros en los domicilios y locales de empresas relacionados con los sospechosos tanto en las provincia de Zamora como de Salamanca (España).

Los agentes, según la información suministrada por la EPPO, intervinieron asimismo más de una docena de cuentas bancarias con depósitos por valor superior a 550 000 euros, y se han adoptado medidas cautelares en más de 40 inmuebles urbanos y rústicos situados en dichas provincias.

La investigación se refiere a un presunto delito de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales. Uno de los sospechosos es el presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) entre 2010 y 2025.

Según la EPPO, el sospechoso habría solicitado las mismas ayudas para las tres asociaciones, ayudas que tenían por objeto fomentar el empleo y a incentivar el asentamiento de población en las provincias de Zamora y Salamanca.

Sin embargo, la investigación ha revelado que, en algunos casos, los trabajadores de las asociaciones contratados con cargo a fondos de la UE eran familiares del sospechoso, que en realidad trabajaban para él, en ocasiones para la promoción del vino producido por su bodega localizada en la provincia de Zamora.

Asimismo, la investigación ha puesto de relieve, a título indiciario, que las subvenciones fueron obtenidas con el apoyo de la pareja del sospechoso, que ejerce funciones públicas, quien habría utilizado su cargo para facilitar el presunto entramado fraudulento.

Red de empresas

En este contexto, además, las investigaciones apuntan que el sospechoso habría creado una red de empresas para desviar los fondos mediante la emisión de facturas falsas por operaciones ficticias, incluyendo una empresa supuestamente dedicada a la promoción de la cooperación transfronteriza en más de 100 localidades de Portugal y España.

Habría utilizado cuentas bancarias de varias sociedades en Portugal, bajo su control, para ocultar los beneficios de la actividad delictiva.

Tras su detención en Salamanca, Pascual pasó la noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid).

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada en 2023 por el sindicato Manos Limpias en Vitigudino, tal y como ha confirmado a este medio.

Posteriormente, el caso fue trasladado a la Fiscalía Europea, organismo que dirige las diligencias y que trabaja en coordinación con la Audiencia Nacional.

Las pesquisas continúan abiertas mientras se analiza la documentación incautada y se determina el alcance total del presunto fraude.

Las investigaciones asimismo indican que cantidades significativas de dinero se habrían destinado a inversiones inmobiliarias y a la puesta en marcha de la bodega del sospechoso en una localidad de la provincia de Zamora.

La Fiscalía Europea ha dirigido esta investigación con el apoyo de la Guardia Civil en Salamanca, el Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

José Luis Pascual fue alcalde de Trabanca por el PSOE entre 1999 y 2011. Su trayectoria pública también ha estado marcada por otros procedimientos judiciales.

Por ejemplo, fue condenado por la Audiencia Provincial de Salamanca a un año de prisión y doce meses de multa por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Asimismo, en 2018 fue inhabilitado durante tres años por Instituciones Penitenciarias de su puesto en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias por incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades. Fue líder del sindicato de prisiones Acaip. Actualmente sigue siendo funcionario, pero en excedencia.

También es el presidente de la Asociación Juvenil Las Arribes del Duero, presidente de la Asociación Vinduero-Vindouro, presidente de la Asociación Club Deportivo Arribes Natural y dueño de las Bodegas Pascual Fernández Siete Peldaños. Gracias a ello se ha beneficiado de jugosas subvenciones públicas.

Precisamente en la localidad zamorana de Fermoselle, donde cuenta con una conocida bodega, también se han producido registros en busca de información.