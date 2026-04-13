Hallan el cuerpo sin vida de una persona en el río Tormes en plena celebración del Lunes de Aguas

Un extraño suceso ha irrumpido en la mañana de este lunes de aguas en Salamanca. El cuerpo de una persona ha sido hallado sin vida en una pesquera del río Tormes, en un punto situado entre las localidades de Villamayor de Armuña y Santibáñez del Río.

El hallazgo se ha producido pasadas las once de la mañana, coincidiendo con el inicio de los preparativos de miles de salmantinos que, en este Lunes de Aguas, se desplazan precisamente a las riberas del río para cumplir con la tradición.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, fue la propia Guardia Civil quien comunicó el hallazgo a las 11:15 horas.

El cadáver se encontraba flotando en el cauce a la altura del punto kilométrico 2,5 de la carretera DSA-504, una zona de pesqueras que separa ambos términos municipales.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de inmediato diversas dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Salamanca y agentes de la Policía Local de Villamayor para colaborar en las tareas de recuperación del cuerpo.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León movilizó a personal sanitario de Sacyl, enviando a un médico del centro de salud de Villamayor, quien únicamente pudo confirmar el fallecimiento de la persona hallada.

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte y la identidad de la persona fallecida.

La Guardia Civil ha asumido la investigación para esclarecer las circunstancias de este suceso que ha teñido de luto el arranque de la jornada más festiva para la provincia salmantina.