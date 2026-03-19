Denuncian el "deterioro estructural" del transporte urbano de Salamanca y exigen al Ayuntamiento que intervenga

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa) ha denunciado este jueves el "grave deterioro" del servicio de transporte público urbano de Salamanca y ha pedido al Ayuntamiento que intervenga.

La Federación lo ha calificado como "un problema de carácter estructural que está afectando de forma directa a la movilidad diaria de miles de vecinos y vecinas".

"Tras meses de recopilación sistemática de incidencias en distintos barrios, Fevesa concluye que el sistema presenta fallos generalizados en su funcionamiento", ha señalado.

Y ha hecho hincapié en que, entre ellos, destacan "el incumplimiento reiterado de horarios, la falta de regularidad en las frecuencias, la descoordinación entre líneas y una cobertura claramente insuficiente en amplias zonas de la ciudad".

Según la federación vecinal, estas deficiencias "no son episodios aislados, sino que responden a un modelo de servicio que, en su configuración actual, no está siendo capaz de garantizar un transporte público fiable, accesible y eficiente".

"Especial preocupación generan las consecuencias que esta situación está teniendo en colectivos vulnerables, particularmente en las personas mayores y en los residentes de barrios periféricos, quienes ven limitado su acceso a servicios esenciales", ha señalado Fevesa.

Además, la Federación ha puesto de manifiesto "la ineficacia de los sistemas de información al usuario, con paneles que no funcionan correctamente y aplicaciones que no ofrecen datos fiables, lo que incrementa la incertidumbre y deteriora la calidad percibida del servicio".

En este contexto, Fevesa ha advertido que la propuesta de remodelación de rutas del Ayuntamiento "resulta especialmente preocupante, al no haberse corregido previamente las deficiencias estructurales ni haberse garantizado un proceso de participación real de los barrios".

"Abordar una reorganización del sistema sin resolver los problemas actuales puede derivar en un empeoramiento del servicio y en la consolidación de las ineficiencias detectadas", ha alertado.

Ante esta situación, las asociaciones vecinales han reclamado "una evaluación técnica integral del sistema de transporte, que permita analizar el grado real de cumplimiento del servicio y adoptar medidas correctoras urgentes".

Entre ellas, han destacado "la reordenación de líneas, la optimización de frecuencias, el refuerzo en horas punta y la mejora efectiva de los sistemas de información en tiempo real".

Además, Fevesa ha anunciado la puesta en marcha de una plataforma ciudadana "que agrupará a los barrios afectados, con el objetivo de coordinar acciones, canalizar las demandas vecinales y realizar un seguimiento continuo de la evolución del servicio".

"La situación actual es insostenible. El transporte público es un servicio esencial y no puede seguir funcionando con estos niveles de ineficiencia y falta de fiabilidad", han señalado desde la federación.

Por todo ello, Fevesa ha exigido al Ayuntamiento de Salamanca "una respuesta inmediata, técnica y estructural, que garantice un sistema de transporte acorde a las necesidades reales de la ciudadanía".