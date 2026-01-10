El autobús urbano de Salamanca bate su récord y roza los 16 millones de viajeros en 2025

Cada vez más salmantinos se suben al autobús. El transporte urbano de la ciudad cerró 2025 con su mejor dato de siempre: 15.996.449 viajeros, una cifra que roza los 16 millones y que confirma al autobús como una pieza clave en la movilidad diaria.

El crecimiento es significativo. Son 1,2 millones de usuarios más que en 2024, lo que supone un aumento del 8,2% en solo un año.

Detrás de ese dato están miles de trayectos cotidianos: ir al trabajo, a clase, al hospital o simplemente cruzar la ciudad sin coger el coche.

La línea 4, entre el Cementerio y Puente Ladrillo, volvió a ser la más utilizada, superando los dos millones de viajeros.

Pero el mayor salto lo dio la línea 15, que conecta Capuchinos con el Hospital y que creció más de un 28%, reflejo de nuevos hábitos y de una red cada vez más utilizada.

Desde el Ayuntamiento destacan que el autobús urbano de Salamanca es uno de los mejor valorados y más económicos del país. Por eso, el Consistorio mantendrá durante 2026 los descuentos aplicados en la segunda mitad de 2025, con rebajas especialmente pensadas para jóvenes, menores y usuarios habituales.

Con el billete ordinario fijado en 1,20 euros y el viaje con bonobús desde 0,37 euros, el autobús se consolida no solo como un medio de transporte, sino como parte de la rutina diaria de una ciudad que cada año confía un poco más en el transporte público.