El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha un nuevo sistema de semáforos para dar prioridad a los buses urbanos

El Ayuntamiento de Salamanca ha activado un nuevo sistema de preferencia en los semáforos para el transporte urbano que, aunque se trate de una prueba de ensayo, permitirá mejorar la circulación de los autobuses en la ciudad mediante la gestión dinámica de los tiempos de las señales luminosas.

La iniciativa se encuentra operativa desde esta semana, con el objetivo de responder a la necesidad de optimizar la velocidad comercial y la regularidad de las frecuencias del servicio de autobús, el medio de transporte público de Salamanca por excelencia.

Los cruces regulados por semáforos se gestionan habitualmente con ciclos temporales fijos, definidos por estudios previos que tienen en cuenta la configuración de la intersección, el flujo de peatones y el volumen de tráfico general.

Con la implantación de este nuevo sistema, esos tiempos serán modificables en tiempo real desde la sala de control de tráfico municipal.

Esta adaptación se consigue gracias a la integración de datos procedentes de sensores de medición y cámaras de control de tráfico, que informan de la situación actual del flujo de vehículos, incluidos los autobuses, permitiendo a los operadores ajustar las fases semafóricas de forma más eficiente.

El proyecto se enmarca dentro del programa de ayudas a municipios para la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad, promovido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU.

La solución informática implantada aprovecha dos sistemas que ya operaban en la ciudad: el Sistema de Ayuda a la Explotación (S.A.E.), que recoge la localización en tiempo real de los autobuses, y el Sistema de Gestión de Tráfico, que controla la programación y funcionamiento de la red de semáforos urbana.

La comunicación entre ambos permite que la posición de los autobuses influya directamente en la regulación de los semáforos en beneficio del transporte público.

Para llevar a cabo esta actuación, el Ayuntamiento ha destinado un presupuesto total de 386.956,02 euros, de los cuales 288.742,50 euros han sido aportados con cargo a los fondos europeos.

La puesta en marcha de este sistema piloto supone un paso más en la modernización de los servicios municipales y en la apuesta por un transporte público más eficiente, sostenible y competitivo en Salamanca.