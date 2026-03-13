Ruta charra del sabor: Salamanca convierte su tortilla en protagonista y los ciudadanos en jueces

Imagen de la presentación de esta edición del concurso. Hostelería Salamanca.

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca ha presentado la III Edición de la Ruta Concurso de Tortilla de Patata, que se celebrará del 13 al 22 de marzo.

La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación provincial y distintas entidades comerciales y gastronómicas.

El presidente de la Asociación, Jorge Carlos Moro Corredera, explicó que la ruta busca promocionar la excelencia gastronómica local y dar visibilidad a uno de los platos más representativos de la cocina española.

"La tortilla de patata es un pincho o una tapa muy nuestra, muy española. Queremos seleccionar la mejor a juicio de un jurado de expertos, pero también dar voz al público, que podrá votar a través de un código QR en los establecimientos participantes", detalló Moro.

La ruta incluye 16 bares y restaurantes, trece de Salamanca capital y tres de la provincia, todos ellos competidores en dos categorías: la Mejor Tortilla según el jurado y la Mejor Tortilla Popular, elegida por los ciudadanos y turistas.

El jurado estará formado por reconocidos personajes del mundo culinario como Sara Cámara, mejor chef y cocinera revelación de Castilla y León; David Monaguillo, académico de gastronomía de Castilla y León, y comunicador gastronómico; y Sergio García Panero, de Huevos Camperos García Panero.

El fallo se dará a conocer al finalizar la ruta, con la entrega de trofeos a los ganadores. Entre los votantes se sorteará un lote de una conocida marca de refrescos.

Por su parte, Ángel Fernández, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Salamanca, destacó la importancia de la iniciativa para el sector:

"Se trata de estimular la creatividad y fomentar la excelencia y la competición entre los establecimientos. Contribuye a atraer turismo, generar economía y poner en valor nuestra gastronomía, que cada vez está mejor posicionada".

La ruta también coincide con la celebración del Día Internacional de la Tortilla de Patata, reforzando su carácter festivo y participativo.

Los organizadores animan a todos los salmantinos y visitantes a recorrer los locales, probar las propuestas y votar por su favorita, transformando la tortilla en protagonista de la gastronomía local durante diez días.