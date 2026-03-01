Roberto Martín, alcalde de Guijuelo: "Hemos alcanzado los objetivos marcados con la Matanza Típica"

Guijuelo cierra este fin de semana el ciclo de la Matanza Típica 2026 que se ha organizado entre la Plaza de Castilla y León y la Plaza Mayor ante un buen número de amigos de la matanza, vecinos e interesados en esta Fiesta de Interés Turístico Regional.

Esta cuarta jornada de sábado estuvo dedicada a los arrieros y al Capítulo de la Cofradía Gastronómica de Guijuelo. Los arrieros llegaron a la plaza de la Matanza desde Fuenterroble, pasadas las doce del mediodía, para comenzar con el rito tradicional: la bienvenida a las Cofradías y la lectura del pregón arriero, por parte del párroco, Blas Rodríguez.

Tras la bienvenida por parte del alcalde, Roberto Martín, se procedió al nombramiento como Matanceros de Honor de: la Cofradía del cocido madrileño, a Diego García Azpiroz, CEO de Pescaderías Coruñesas, a la periodista María Jamardo, al enólogo Raúl Pérez y también al escritor y ganador del Reto del Jamón, Toni Monserrat.

En la cita también tomaron parte la alcaldesa de Pinhel, Daniela Capelo, la Tuna femenina de Salamanca y representantes de diferentes empresas del entorno.

La fiesta del Mondongo

Con el inicio del mes de marzo, en la plaza Mayor de Guijuelo se ha celebrado la segunda fiesta del Mondongo y la clausura de la VIII Feria Gastronómica. Guijuelenses, amigos de la comarca y allegados se congregaron hasta pasadas las tres de la tarde para ver la elaboración de chorizos, culares y degustar las alubias con ibérico solidarias, a favor de la Sociedad Oncológica Española.

Pregunta.- Alcalde, ¿qué balance hace del último fin de semana de las Matanzas 2026?

Respuesta.- Por mi parte, aunque suene pretencioso, estoy muy orgulloso de mi equipo, de mi concejala de Turismo, Sandra Méndez, y de todas las personas que han apoyado masivamente estas Matanzas.

Al final, han sido muy multitudinarias y creo, humildemente, que se han alcanzado los objetivos que nos habíamos marcado. Solo hay que ver la acogida del público, tanto en la Feria Gastronómica como en las propias jornadas de Matanza, en los mondongos y en cada una de las actividades organizadas. Todo ha salido muy bien y es motivo de orgullo.

P.- ¿Hay algo en lo que se pueda mejorar?

R.- Siempre hay aspectos que se pueden mejorar. De hecho, acabo de comentarlo con mi concejala pensando ya en la próxima edición, para ir puliendo detalles. Llevamos 40 años celebrando la Matanza y, en los últimos nueve, ha sido responsabilidad directa del Ayuntamiento, a través de la concejalía de Turismo. Siempre surgen nuevas metas, cuestiones que perfeccionar y objetivos que debemos seguir cumpliendo.

P.- ¿Algo más que quiera añadir?

R.- Quiero agradecer el apoyo masivo de los matanceros y de toda la gente que nos ha acompañado, tanto de Guijuelo como de la comarca. Las dos primeras jornadas estuvieron marcadas por un tiempo complicado, pero después la climatología nos dio un respiro.

Aun así, la respuesta fue extraordinaria: los salones El Pernil llenos una y otra vez, la Plaza de la Matanza repleta, la Feria Gastronómica, los mondongos… Para mí ha sido un honor y un auténtico lujo ejercer como alcalde de Guijuelo durante este mes de febrero.

P.- Y el jamón, como emblema de la gastronomía, a la cabeza.

R.- Efectivamente. La Matanza se celebra precisamente para poner en valor cómo se hacen las cosas en Guijuelo, nuestras costumbres y, por supuesto, para que todo el mundo pueda degustar el mejor jamón ibérico del mundo y los productos derivados del cerdo ibérico. Puede que no tengamos muchos monumentos que mostrar, pero sí tenemos el mejor “monumento” que ofrecer al paladar.

P.- Y la gastronomía local, cada día más y mejor.

R.- Así es. Está en constante crecimiento. Bares, restaurantes, hoteles y todas las actividades que se desarrollan en Guijuelo —especialmente la Matanza, que son nuestras fiestas de invierno— contribuyen a dinamizar la hostelería y a impulsar el desarrollo económico del municipio.