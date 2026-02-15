Trompetas, chuches y desfile: Guijuelo llena la carpa en la quinta Trompetada Carnavalesca

La carpa municipal de la plaza Julián Coca se quedó pequeña este sábado para celebrar la quinta edición de la Trompetada Carnavalesca. Con el recinto lleno para la ocasión, niños y familias se dieron cita con sus trompetas para arrancar el Carnaval a golpe de ruido, risas y confeti.

La tarde estuvo acompañada por la animación de la Piñata Charra y la música de Dj Mon, en un ambiente festivo en el que se repartieron 700 trompetas y chuches entre los asistentes. Después, la celebración se trasladó a la calle con un desfile de Carnaval por las vías del municipio.

Entre disfraz y disfraz, Guijuelo volvió a mantener una de sus estampas más repetidas en estas fechas: la foto con el caballito, una tradición que año tras año se cuela en el álbum familiar de muchos vecinos.

Los actos continuarán esta noche con el tradicional concurso de Carnaval, que incluirá photocall, entrega de premios y el sorteo del jamón carnavalesco, además de la macro disco Titanium Show.

La programación seguirá el domingo en la carpa de la plaza Mayor con el espectáculo de clown ‘¡Qué disparate!’, a cargo de Circo Psikario.