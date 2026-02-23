La IA llega a los Servicios Sociales de Salamanca con un proyecto pionero: "Menos burocracia y más eficiencia"

El alcalde, Carlos García Carbayo ha sido el encargado de presidir la presentación del proyecto Trust, afirmando que "viene a reforzar la extraordinaria red de solidaridad con la que cuenta Salamanca", al tiempo que permitirá transformar el sistema de apoyo a las personas en situación de dependencia y aliviar la carga que soportan sus cuidadores.

Así lo ha señalado en un acto 'lleno hasta la bandera' celebrado en el centro municipal Julián Sánchez 'El Charro'.

Trust ha sido uno de los dos proyectos seleccionados en España en la última convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea para Acciones Innovadoras, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 5.438.871 euros, de los que cerca de 4,4 millones proceden de fondos europeos, y se desarrollará durante un periodo de tres años y medio.

Gran afluencia de público la presentación de 'Trust'. Centro Julián Sánchez 'El Charro'.

Junto al Ayuntamiento de Salamanca, participan en la iniciativa la Universidad de Salamanca, la Fundación Asprodes, la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (FAMASA) y la empresa Khora Urban Thinkers.

Carbayo ha subrayado que una iniciativa de este alcance es necesaria “porque la dependencia es un sistema complejo, con trámites que a veces se alargan”, y porque detrás de cada expediente “hay familias y cuidadores que afrontan situaciones duras que pasan factura a su salud física y emocional”.

El alcalde ha explicado que el proyecto se articula en tres grandes ejes.

En primer lugar, desde el momento en que se solicite el reconocimiento de la dependencia, se instalará un sensor en el domicilio de la persona usuaria para monitorizar su situación y completar la valoración social y sanitaria, evitando errores y facilitando actualizaciones ante posibles cambios.

En segundo término, la inteligencia artificial se convertirá en una aliada de los trabajadores sociales y completará de forma automática el Baremo de Valoración de la Dependencia a partir de entrevistas, informes sanitarios y datos obtenidos en el hogar.

El objetivo es reducir tiempos y burocracia para ganar en agilidad y eficiencia, sin perder la atención humana. "Menos burocracia, más agilidad, más eficiencia", indicó Carbayo.

Mesa redonda posterior al acto de presentación. Centro Julián Sánchez 'El Charro'.

El tercer pilar será un sistema de aprendizaje automático que permitirá “entrenar” a la inteligencia artificial para detectar con mayor rapidez cambios en la situación de las personas dependientes y actualizar antes su grado de dependencia.

El proyecto se llevará a cabo en el futuro Centro Ciudad del Talento, que se instalará en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes, en el barrio de Chamberí.

La presentación pública ha incluido una exposición técnica a cargo del CEO de Khora Urban Thinkers, Pablo Macías, seguida de una mesa redonda en la que se han abordado los retos del sistema de dependencia.

En ella han participado responsables de los servicios sociales de la Junta y del Ayuntamiento, investigadores de la USAL y representantes del tercer sector: Marta Ledesma García, jefa de la sección de prestaciones de dependencia de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Salamanca.

María Consuelo García Martín, jefa de sección de Dependencia del Ayuntamiento de Salamanca; Pablo Chamoso, miembro del grupo de investigación 'Bisite' de la USAL; Juan Recio, gerente de Asprodes y Álvaro Gómez, de la Federación de Mayores de Salamanca.