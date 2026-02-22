Hause TV, salmantino, youtuber y pionero del fenómeno 'Urbex': "El caso de Asunta Basterra me persigue"

Hause TV en un castillo abandonado francés en perfecto estado. Cedida.

Ángel Regalado, conocido como Hause TV, salmantino de 30 años, es uno de los creadores de contenido de Urbex (urban exploration) más seguidos en España. Este fenómeno consiste en documentar casas, fábricas, cárceles o parques abandonados sin alterar nada, combinando el riesgo con la memoria de los lugares.

“No voy a ver piedras”, explica. “Voy a imaginar qué vidas hubo ahí y a contarlas”.

Aunque vive de enseñar a otros a hacer directos en TikTok con su empresa Rbx Agency, desde hace años recorre España y otros países explorando edificios que permanecen casi intactos.

“Mostramos un mundo perdido, historias que morirían sin que nadie las hubiera conocido”.

Supera los 50.000 suscriptores en YouTube y ronda el medio millón en TikTok, pero insiste en que el urbex “no es espectáculo, es memoria”.

Hause Tv en las Catacumbas de París. Cedida.

No se considera periodista, aunque habla de “periodismo urbano”. “No tengo formación ni pretendo compararme con quien la tiene”, admite. “Pero salgo, busco una historia, la documento y la cuento”.

Su norma es clara: “Nunca fuerzo una puerta ni rompo un cristal. Y si tocas algo, lo dejas exactamente como estaba”. Reconoce que camina “en el borde de la legalidad” y que hay que conocer bien ese límite.

Las anécdotas abundan: suelos que ceden sobre bóvedas de seis metros, encuentros tensos o accesos inesperados.

Detrás de cada vídeo hay horas de investigación. “Te sientas con Google Maps y vas pueblo por pueblo, tejado por tejado.

Hause Tv en una cripta mexicana. Cedida.

Es mucho trabajo”. También rastrea hemerotecas y guarda casos durante años hasta comprobar que el abandono es real.

Sobre la comunidad exploradora, se muestra crítico. El intercambio de ubicaciones, dice, suele terminar en saqueos. “Subes un vídeo y puede servir de mapa a un ladrón”. Le duele volver a una casa intacta y encontrarla arrasada: “Es un duelo raro, pero lo es”.

El componente paranormal, reconoce, atrae audiencia. “Si quisiera, podría inventarme un susto en cada vídeo. Pero la realidad no funciona así”. Tras más de 600 exploraciones, solo una decena le resultan difíciles de explicar: “Hay sitios donde te sientes observado, donde te duele la cabeza sin motivo”.

Hause Tv en un Casino abandonado en Estados Unidos- Cedida.

Recuerda especialmente un castillo del siglo XV en Francia donde un manojo de llaves cayó sin causa aparente ante su equipo. “Puedes buscar mil explicaciones lógicas. Pero cuando las descartas todas, te queda lo otro”.

Su nombre quedó ligado al caso Asunta tras entrar en la casa de Montouto (La Coruña) donde fue asesinada la niña. Allí encontró objetos que, a su juicio, deberían haber sido recogidos. “Había cosas que no me cuadraban”.

Con el tiempo, la vivienda sufrió dos incendios. “No puedo demostrar nada, pero la sospecha está”. A raíz de aquel vídeo contactó con la excompañera de celda de Rosario Porto y profundizó en el caso, que asegura que “se me ha metido dentro”.

https://youtu.be/RI29PtCYFxo?si=-8y7ZKwI4fmr0QGa

También localizó la tumba de la menor en Santiago, comprobando que comparte sepultura con su madre. “La víctima y su asesina juntas. A mí eso me chocó muchísimo”. Visitó el lugar y llevó flores.

“Ahí ya no estás haciendo urbex, estás haciendo otra cosa”. Confiesa que ha tenido pesadillas recurrentes: “Es el sitio donde más he sentido lo que la gente llama mal rollo”.

En lo económico es claro: “De hacer urbex puro no se puede vivir en España”. Los ingresos de YouTube y TikTok no cubren gastos. Su sustento proviene de formar a creadores para monetizar directos en TikTok; con ello financia las exploraciones.

“Es una paradoja: lo que más siento depende de algo que no tiene nada que ver con el abandono”.

La motivación real de HauseTV es puro amor al arte: “Lo que me hace feliz es pensar que, gracias al urbex, una cárcel olvidada, una escuela perdida o la vida normal de una familia cualquiera no desaparecen del todo”.