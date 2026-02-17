Buscan a dos menores de 15 años desaparecidas en Salamanca: la Policía pide colaboración ciudadana

La Policía Nacional, a través del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), ha emitido alertas por la desaparición de dos menores de 15 años en Salamanca, vistas por última vez el 3 de febrero de 2026, hace dos semanas.

Se trata de Sheila S. B. (nacida en febrero de 2011) y Yanira H. M. (nacida en julio de 2010), ambas usuarias de la Casa Escuela Santiago de Salamanca. Su búsqueda continúa activa con la difusión de sus descripciones físicas para la colaboración ciudadana.

Sheila mide 1,65 m, pesa 55 kg y tiene cabello negro; fue vista con chándal. Yanira mide 1,55 m, pesa 50 kg.

Cualquier información sobre su paradero debe comunicarse inmediatamente al 091 (Policía Nacional), 062 (Guardia Civil) o 112 (emergencias).

La Policía mantiene la operación de búsqueda y solicita colaboración a la ciudadanía, recordando que las denuncias por desapariciones deben interponerse de forma inmediata, sin esperas de 24 horas.