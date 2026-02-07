Iberdrola recarga de energía verde la séptima edición de Secretos del Duero, el trail en pleno corazón de las Arribes

Un año más, Aldeadávila de la Ribera (Salamanca) ha vuelto a convertirse en el epicentro del trail de montaña con la séptima edición de Secretos del Duero, una prueba deportiva en la que se han reunido unos 500 participantes y que ha contado de nuevo con el respaldo de Iberdrola, aportando su energía verde y reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible del entorno rural.

Los corredores han tenido que hacer frente a cuatro pruebas exigentes que han sido diseñadas sobre las antiguas sendas que usaban pastores y leñadores para descender desde la meseta castellana al fondo del río.

El paisaje, considerado único, está formado por farallones de granito y paredes verticales, haciendo de las Arribes un escenario natural que brilla por sí mismo y donde, según recuerdan los organizadores, "las montañas nacen hacia abajo".

Secretos del Duero pretende promocionar el patrimonio natural y cultural de la zona, fomentando un turismo sostenible que fortalezca la economía local y contribuya a fijar población.

Para Iberdrola, que mantiene un vínculo con Salamanca desde hace 125 años, los Saltos del Duero simbolizan su origen, ya que aquí nació el impulso hidroeléctrico que dio forma a la compañía y a un modelo energético pionero en nuestro país.

Además, este apoyo de la compañía forma parte de una apuesta firme por reforzar la vida en el entorno rural. "Los pueblos han encontrado en las renovables una de las soluciones para impulsar el crecimiento y el empleo", ha destacado el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo.

Asimismo, Calvo ha señalado que "cada vez más necesitamos fuentes energéticas sostenibles y ahí el mundo rural es un aliado indispensable para construir un futuro mejor".

Por otro lado, el director técnico de la prueba David Guarde, ha subrayado el esfuerzo a nivel colectivo que sostiene a la prueba, explicando que en cada edición trabajan para que Aldeadávila de la Ribera sea un "referente nacional en carreras de montaña", con 100 voluntarios que forman la familia de los Secretos del Duero y que ponen "lo mejor de cada uno para que esta experiencia sea única".

Iberdrola mantiene en la provincia charra 10 instalaciones con una potencia conjunta de 2.726 MW, que generan energía limpia y favorecen la creación de empleo y la formación de nuevos profesionales en un sector en crecimiento.

Solo la central hidroeléctrica de Aldeadávila, protagonista junto a su presa un año más del evento, produce electricidad suficiente para abastecer a más de 250.000 hogares, evitando la emisión anual de 1,3 millones de toneladas de CO₂.

Aldeadávila, un escenario de cine

El entorno de la central hidroeléctrica es también un escenario natural de referencia, utilizado en producciones internacionales como Terminator, Fast and Furious X, o los clásicos Doctor Zhivago y La Cabina. Ha sido además protagonista de campañas como la de Fujitsu en 2016, y escenario de moda para la diseñadora salmantina Fely Campo en su puesta en escena para la Mercedes-Benz Fashion Week en 2022.