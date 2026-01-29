Acuerdo histórico para subir el sueldo un 2,9% a todos los camareros de Salamanca

La comisión negociadora del Convenio Colectivo Provincial de Hostelería de Salamanca, formada por la Asociación de Empresarios de Hostelería de esta capital y las centrales sindicales CCOO y UGT, ha alcanzado en el día de hoy el acuerdo de subir un 2,9% los conceptos salariales de los trabajadores y trabajadoras del sector, equivalente a la subida del IPC real del año 2025, a cuenta de los futuros acuerdos que se alcancen.

Se trata de una medida considerada beneficiosa por ambas partes, teniendo en cuenta que la experiencia obtenida en negociaciones de anteriores convenios ha demostrado que el tiempo transcurrido hasta alcanzar los acuerdos definitivos ha traído consigo numerosos problemas a la hora de actualizar los salarios con efectos retroactivos.

Por su parte, las personas trabajadoras se verán beneficiadas por el hecho de ver reflejadas en sus nóminas el incremento del IPC, sin perjuicio de los restantes acuerdos que puedan alcanzar ambas partes.