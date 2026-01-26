Salamanca enamora y vive su mejor año turístico: bate récord histórico de viajeros y es la líder de Castilla y León

Salamanca ha cerrado 2025 consolidándose como uno de los destinos turísticos más fuertes del interior de España. Según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), el pasado mes de diciembre llegaron a la ciudad 54.012 viajeros, lo que supone un incremento del 8,91% respecto a diciembre de 2024 y un récord histórico para este mes.

Del total de visitantes, 35.831 fueron viajeros nacionales, con un crecimiento del 2,93%, mientras que los 18.181 viajeros internacionales experimentaron un notable aumento del 23,01%, marcando también el mejor dato histórico para el turismo extranjero en la ciudad.

El balance anual confirma a 2025 como el año con más viajeros de la historia de Salamanca. En total, la ciudad recibió 735.546 viajeros, que generaron 1.173.734 pernoctaciones. Estas cifras representan un crecimiento del 5,32% en llegadas y del 1,59% en pernoctaciones respecto a 2024.

Con estos datos, 2025 se sitúa como el primer año histórico en número de viajeros y el tercero en pernoctaciones, solo por detrás de 2023 y 2019.

Los viajeros nacionales alcanzaron los 447.345, un 3,50% más que el año anterior, aunque sin superar los máximos históricos. Por el contrario, el turismo internacional volvió a ser protagonista: 288.201 viajeros extranjeros visitaron la ciudad en 2025, un 8,28% más que en 2024 y un 15,99% más que en 2023, estableciendo un nuevo récord.

En cuanto a las pernoctaciones, los viajeros nacionales realizaron 745.477, un ligero aumento del 0,36%. Las pernoctaciones internacionales alcanzaron las 428.257, la cifra más alta registrada hasta la fecha, superando en un 3,82% las de 2024 y en un 4,87% las de 2023.

La estancia media anual se situó en 1,60 noches, con una media superior entre los viajeros nacionales (1,67 noches) frente a los internacionales (1,49).

Durante diciembre de 2025 se registraron 85.282 pernoctaciones hoteleras, un 1,56% más que en el mismo mes del año anterior. Mientras las pernoctaciones nacionales descendieron un 5,21% hasta las 59.516, las internacionales crecieron un 21,61%, alcanzando las 25.766 y estableciendo un nuevo récord histórico.

La estancia media mensual fue de 1,58 noches, con mayor duración entre los viajeros españoles (1,66) frente a los internacionales (1,42).

El nivel de ocupación hotelera se situó en el 47,46%, casi dos puntos por encima de 2024, elevándose hasta el 63,15% durante los fines de semana.

Liderazgo turístico regional

La importancia turística de Salamanca se refleja también en su peso territorial. En diciembre, la ciudad concentró el 69,65% de los viajeros de la provincia y el 68,34% de las pernoctaciones. A nivel autonómico, representó el 15,77% de los viajeros y el 14,88% de las pernoctaciones de Castilla y León.

Con estos datos, Salamanca mantiene el primer puesto en llegadas y pernoctaciones entre las capitales de provincia de la comunidad, reforzando su posición como referente turístico regional y nacional.