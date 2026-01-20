La Primitiva deja un premio de miles de euros en Salamanca que mira al bote de 84 millones

La administración que ha dado el premio de La Primitiva en Salamanca. Fotografía: Selae.

El Sorteo de la Lotería Primitiva de este martes, 19 de enero, no ha dejado premiados de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos) por lo que con el bote generado un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial va a poder ganar 84 millones de euros, ni más ni menos.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) sí que han existido cuatro acertantes en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), en Alginet (Valencia), en Hernani (Guipuzcoa) y también en Salamanca.

En concreto, en la capital charra la suerte la ha repartido la administración número 22 que se ubica en el Centro Comercial Vialia en el Paseo de la Estación.

Un premio de 37.376,03 euros para el agraciado o la agraciada. Un buen botín para tapar agujeros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números 15-39-27-16-37-23. El complementario ha sido el 13, el reintegro el 2 y el Joker el 0684105.

La suerte de la lotería vuelve a agraciar a Salamanca.