El Ayuntamiento de Salamanca destina más de un millón de euros a remodelar las pistas de tenis del Rosa Colorado

El Ayuntamiento de Salamanca destinará algo más de un millón de euros a las obras de renovación integral de las tres pistas de tenis en el Complejo Deportivo Rosa Colorado, popularmente conocido como La Sindical, que se convertirán en las primeras cubiertas de la ciudad, respondiendo así a la demanda de los clubes, participantes de las Escuelas de Promoción Deportiva y el resto de usuarios.

Las tres pistas de tenis se cubrirán con una estructura de once metros de altura en forma de panel sándwich acústico en acero galvanizado, mientras que en los laterales de la cubierta se realizará el cierre hasta una altura de cinco metros por debajo del alero, según informó este domingo el Ayuntamiento.

Además de la cobertura, las próximas actuaciones contemplan la adecuación de las dimensiones actuales de las pistas a las reglamentarias, según establece la norma Nide 2024 para tenis, con el objetivo de albergar competiciones oficiales. Se sustituirá la capa deportiva por una de hormigón con varias capas de resinas sintéticas de color, añadiendo arena fina para mejorar la textura y adherencia.

Plano cubierta de las pistas de tenis del Rosa Colorado

En el proyecto municipal también figura la sustitución de la malla del vallado y el equipamiento de nuevas redes, así como la instalación de proyectores LED con la finalidad de mejorar la seguridad y la experiencia de utilización. La entrada a las pistas cuenta con un itinerario accesible desde la puerta principal del complejo deportivo, situado en la avenida de la Merced.

Por otra parte, el Consistorio salmantino destacó que está realizando un importante esfuerzo inversor en dicho recinto dentro de su compromiso con la promoción del deporte y el apoyo a la actividad deportiva de los clubes de la ciudad.

El pasado verano sustituyó el pavimento del campo de fútbol por césped artificial de última generación para la práctica de fútbol 11 y 7; renovó los sistemas de riego del terreno de juego para optimizar el consumo de agua; colocó nuevas porterías, banquillos cubiertos y redes perimetrales, además de la sustitución de las luminarias del campo por proyectores LED de alta eficiencia energética. En este caso, la inversión de los trabajos realizados ascendió a 285.000 euros.