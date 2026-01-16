Salamanca lanzará un programa de 1,2 millones para contratar a 20 jóvenes talentos universitarios: 30.000 euros anuales

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y la vicerrectora de Comunidad Universitaria y Estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca, María Hinojal Benavente

El Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca invertirán 1,2 millones de euros en un programa que permitirá la contratación de veinte jóvenes graduados durante dos años, para vincular el talento universitario con las oportunidades laborales de la ciudad.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo ha destacado al respecto que el programa ofrecerá a los jóvenes la posibilidad de desarrollar su proyecto profesional y personal en Salamanca.

La selección de los candidatos se realizará por ambas universidades entre los estudiantes con mejores expedientes académicos.

Presentación del proyecto

En la Universidad de Salamanca, los contratos se dirigirán a alumnos de Máster y Doctorado que se incorporarán a grupos de investigación y centros mixtos Universidad-CSIC en colaboración con empresas.

Cada empresa recibirá hasta 30.000 euros anuales para cubrir salarios y cuotas de Seguridad Social, condicionada a que el estudiante solicite contratos predoctorales competitivos y cumpla los requisitos del programa.

En la Universidad Pontificia, los contratos estarán destinados a alumnos de Comunicación, Educación y Deportes, Nuevas Tecnologías, Psicología y Ciencias de la Salud de los cursos 2023-2024 y 2024-2025. El Ayuntamiento subvencionará igualmente hasta 30.000 euros por candidato y año durante los dos años del contrato a jornada completa.

Según el regidor salmantino, se trata de "ayudar a los jóvenes a que puedan cumplir sus sueños en nuestra ciudad" y de tender un puente entre las universidades y las empresas locales.

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, señaló que la iniciativa combina formación, investigación y transferencia empresarial.

Además, ha asegurado que pretende "transformar" Salamanca en un territorio donde los estudiantes puedan construir un futuro laboral próspero.

Los graduados seleccionados se incorporarán a programas de doctorado y proyectos de investigación en colaboración con empresas.

Finalmente, la vicerrectora de la Universidad Pontificia, María Hinojal Benavente, ha calificado el programa como "una inversión en futuro" que permite que el talento generado en las aulas permanezca en Salamanca y contribuya a su dinamismo y competitividad.

También considera que el programa que refleja el compromiso de la universidad con el desarrollo personal y profesional de los jóvenes y con el progreso económico y social de la ciudad.

El proyecto se enmarca en los programas de atracción, retención y fomento del talento impulsados por el Ayuntamiento. Las instituciones han recordado que, gracias a estas iniciativas, seis jóvenes investigadores ya se han incorporado a centros de investigación locales y uno más se sumará próximamente.

Otros programas han acercado la investigación a alumnos de Bachillerato y Formación Profesional, beneficiando desde 2016 a más de un centenar de estudiantes de Bachillerato y a sesenta de Formación Profesional.