El Ayuntamiento de Salamanca homenajea al mítico torero Julio Robles en el 25º aniversario de su fallecimiento

El Ayuntamiento de Salamanca, junto a la Federación de Peñas Taurinas, ha llevado a cabo hoy el tradicional homenaje al matador de toros Julio Robles coincidiendo con el 25º aniversario de su fallecimiento junto a la estatua que recuerda al diestro, obra del artista Salvador Amaya, situada frente a la plaza de toros de La Glorieta.

Antes del inicio del acto, que ha dado comienzo con el rezo de un responso por parte del capellán del coso salmantino Constantino Cascón Bueno, la Banda Municipal de Música dirigida por Mario Vercher ha interpretado los pasodobles taurinos ‘La Puerta Grande’, ‘Ragón Falez’, ‘Amparito Roca’, ‘Aquí está El Viti’, ‘España cañí’, ‘Nerva’, ‘Tercio de quites’, ‘Gallito’, ‘La Giralda’, ‘S.M. El Viti’, y ‘Sánchez-Cobaleda’.

A continuación, ha tomado la palabra el presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Salamanca, Jorge Lurueña. Tras ello, y junto con el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y la familia de Julio Robles, han depositado un centro de flores delante de la escultura, situada muy cerca de las de los toreros salmantinos Pedro Gutiérrez Moya ‘El Niño de la Capea’ y Santiago Martín ‘El Viti’. En ese momento la Banda ha interpretado ‘El arte en el cielo’, balada para trompeta dedicada a Julio Robles, compuesta por Manuel Rico Gómez.

Finalmente, el acto ha concluido con los acordes de ‘Mi Salamanca’ de Rafael Farina, Luis Gómez y Manuel Pinto.

Julio Robles

Nació en Fontiveros (Ávila) el 4 de diciembre de 1951, aunque es considerado un torero de Salamanca, donde vivió y regentó una ganadería. Robles, que desde muy temprana edad estuvo en contacto con el campo charro, se vistió por primera vez de luces el 28 de agosto de 1968 en Villavieja de Yeltes. Debutó con picadores el 10 de mayo de 1970, en la Plaza de Lérida, e hizo su presentación en Madrid el 10 de junio de 1972 junto a Angelete y el también torero salmantino El Niño de la Capea con toros de Juan Pedro Domecq.

A lo largo de su trayectoria consiguió tres Puertas Grandes en la plaza de toros de Las Ventas (1983, 1985 y 1989). El 13 de agosto de 1990, después de torear en Pamplona y en Santander, resultó gravemente herido al ser volteado por un toro de Cayetano Muñoz, de nombre ‘Timador’ en la plaza francesa de Béziers. Sufrió un traumatismo del raquis cervical entre la quinta y la sexta vértebra, que le provocó la tetraplejía.

El matador falleció el domingo 14 de enero de 2001 en la clínica de la Santísima Trinidad de Salamanca a los 49 años de edad. Había sido operado de urgencia apenas veinticuatro horas antes a causa de una perforación intestinal.