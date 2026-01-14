Salamanca estrenará en verano una plaza de 7.500 m² como nuevo pulmón verde de Vistahermosa

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visitan las obras de urbanización de la plaza de Vistahermosa David Arranz Ical

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León están construyendo una nueva plaza pública de 7.500 metros cuadrados en el barrio de Vistahermosa.

El presupuesto de adjudicación es de 692.098,5 euros, financiado en un 81% por la administración autonómica, para crear un nuevo espacio de convivencia, ocio y actividad física destinado a vecinos de todas las edades.

El consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, han visitado este miércoles las obras, que se enmarcan en la estrategia de modernización de los barrios de la ciudad y en la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida de los residentes en esta zona del municipio.

La actuación responde a una demanda vecinal y ha sido configurada a partir del diálogo y la participación de los propios vecinos.

La inversión procede mayoritariamente del Fondo de Cooperación Económica Local General Desafíos Demográficos de la Consejería de la Presidencia, destinado a reforzar infraestructuras y equipamientos en los municipios de mayor tamaño de la Comunidad.

El alcalde de Salamanca ha señalado que los trabajos avanzan "a buen ritmo", pese a las dificultades climatológicas propias de esta época del año, con el objetivo de que la nueva plaza esté disponible para su uso durante el próximo verano.

Según ha explicado Carbayo en el lugar, ya se han completado las fases más complejas de la obra desde el punto de vista técnico.

En concreto, se han ejecutado los trabajos de acondicionamiento del terreno, las redes de desagüe y drenaje, las instalaciones de alumbrado, los pozos para arbolado y las cimentaciones.

También se han realizado los encofrados de las gradas, los encintados y la base de los firmes, incluida la pavimentación del bulevar principal.

Una vez finalizadas estas actuaciones bajo rasante y de preparación de superficies, las obras afrontan ahora las fases más visibles del proyecto, que incluirán la colocación de los distintos pavimentos, las plantaciones y la instalación de los equipamientos previstos para los diferentes usos del espacio público.

Durante la visita, González Gago destacó el esfuerzo inversor de la Junta en las ciudades de mayor población de Castilla y León.

Desde 2022, la Consejería de la Presidencia ha destinado más de 65,6 millones de euros a los 16 municipios de la Comunidad con más de 20.000 habitantes para mejorar los servicios generales que prestan a sus ciudadanos.

Solo en 2025, estos municipios recibieron más de 16 millones de euros procedentes de esta Consejería, con el objetivo de que sean "más habitables", dispongan de servicios públicos de calidad y cuenten con infraestructuras más sostenibles y respetuosas con el entorno urbano y medioambiental.

El diseño de la nueva plaza se adapta a la pendiente natural del terreno mediante tres plataformas interconectadas. La primera, situada junto a la carretera, tendrá un carácter familiar y albergará una amplia zona de juegos infantiles, además de mesas de ping pong y una pista de pádel anexa al polideportivo ya existente.

La segunda plataforma estará orientada al uso sociocultural, con un graderío con capacidad para unas 300 personas y una superficie polivalente destinada a la celebración de distintos tipos de eventos. En este espacio se instalará también un circuito con ocho aparatos biosaludables.

La tercera plataforma, ubicada junto a la calle Ramón Mesonero Romanos, tendrá un uso principalmente deportivo. Incluirá un circuito de calistenia, especialmente demandado por los vecinos, y una pista ciclista con acabado aglomerado especial y dificultad media, apta para bicicletas de montaña, BMX, scooter y skate.

Además de su función como espacio de encuentro y actividad, la nueva plaza se integrará en el parque de las Musas y reforzará la zona verde del barrio.

El proyecto contempla la plantación de 92 árboles de once especies distintas y 960 plantas arbustivas, que contribuirán a mejorar el paisaje urbano y la calidad ambiental de Vistahermosa.