AseBio elige Salamanca para acoger el Green Innovation Forum 2026 con más de 200 profesionales y 120 empresas

Salamanca acogerá la próxima edición del Green Innovation Forum el 21 de abril de 2026 en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, tras una recepción institucional prevista para el día 20 en el histórico Palacio Fonseca.

La ciudad charra se convierte así en sede de un evento clave para impulsar soluciones innovadoras hacia una economía más sostenible.

Desde su creación, el Green Innovation Forum mantiene un compromiso con los objetivos de la Agenda 2030 y los planes de recuperación de España y la Unión Europea en el marco del Green Deal.

El foro se ha consolidado como un espacio estratégico para empresas e instituciones de investigación españolas e internacionales, especializadas en biotecnología verde.

La cita permite a compañías, fundaciones y entidades académicas del sector biotecnológico, así como a organizaciones de agricultura sostenible, innovación alimentaria y energías verdes, conocer las últimas tendencias, avances tecnológicos y oportunidades de colaboración en la economía verde española.

Salamanca refuerza su posición como polo tecnológico de referencia en el suroeste de Europa gracias a la iniciativa Salamanca Tech, que integra Ayuntamiento, universidades, centros de investigación y empresas.

Esta estrategia pone a disposición de jóvenes, investigadores y emprendedores infraestructuras municipales para el desarrollo de proyectos innovadores en medicina personalizada, diagnóstico avanzado y tratamiento de enfermedades raras.

Entre estas infraestructuras destaca Abioinnova, incubadora de alta tecnología para empresas biosanitarias, que actualmente acoge nueve proyectos y se encuentra en su segunda convocatoria de solicitudes.

Según datos de la Fundación Cotec para la innovación, Salamanca lidera el crecimiento de empleo tecnológico en España y figura entre las 35 mejores ciudades del país para desarrollar startups.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, subraya que "este nuevo modelo productivo de Salamanca que une talento, emprendimiento e innovación con el objetivo de generar riqueza y oportunidades de empleo, ha convertido a Salamanca en una ciudad ideal para invertir y donde cada persona puede desarrollar su proyecto personal y profesional".

La pasada edición del foro, celebrada en Pamplona el 19 de noviembre de 2024, reunió a más de 200 profesionales de 120 empresas de ocho países.

El programa abordó temáticas como las micas aplicadas a la nutrición y food tech, biología sintética, protección del suelo mediante biotecnología, edición genómica, transición hacia una economía neutra en carbono y colaboración en bioeconomía. El evento facilitó más de 200 reuniones one-to-one y permitió que casi una docena de empresas presentaran proyectos ante 16 inversores profesionales.

El director general de AseBio, Ion Arocena, destaca que el Green Innovation Forum se ha consolidado como "una de las citas más relevantes" para el sector de la biotecnología verde.

Para Arocena, celebrar esta cita en Salamanca es "especialmente significativo", porque la capital charra se ha convertido en uno de los puntos de innovación biotecnológica "más dinámicos del país, con un ecosistema sólido, comprometido y en crecimiento".

AseBio cree que la edición de 2026 supondrá "un nuevo impulso para la bioeconomía española y para el posicionamiento internacional de nuestro sector".

La asociación agrupa a más de 300 entidades y representa al conjunto del sector biotecnológico español, con empresas, asociaciones, fundaciones, universidades y centros de investigación.

Su misión es liderar la transformación del país, posicionando la ciencia, la innovación y la biotecnología como motor de crecimiento económico y bienestar social.