Seis de cada diez salmantinos controlan su consumo de agua con el móvil y pueden detectar fugas al instante

El Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Salamanca continúa modernizando los contadores de la ciudad, dando cumplimiento a los reales decretos 178/2021 y 3/2023, e implantando sistemas de lectura remota que permiten a los usuarios controlar su consumo y detectar fugas de manera inmediata.

El programa de modernización ya afecta a 48.880 contadores, el 66% del total del parque de la ciudad, y persigue una gestión más "transparente, eficiente y sostenible" del suministro de agua.

La instalación de equipos con lectura remota permite la detección de fugas interiores, consumos en viviendas deshabitadas y situaciones de no consumo en hogares ocupados, como los de personas mayores.

El sistema ofrece alertas automáticas que los propios usuarios pueden configurar ante consumos anómalos, con el objetivo de evitar consecuencias económicas y daños en los inmuebles, así como lograr un ahorro efectivo en el uso del agua.

Además, los usuarios pueden consultar su consumo en tiempo real a través de la aplicación móvil Aqualia Contact, disponible para dispositivos Android e iOS.

Esta modernización se enmarca en la política municipal de concienciación sobre el uso del agua del grifo y en la adopción de medios digitales para garantizar un control más riguroso del suministro y la detección temprana de incidencias estructurales.

Según el Ayuntamiento, la iniciativa busca fomentar un consumo responsable y facilitar la gestión doméstica del recurso hídrico.