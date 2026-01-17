La Lotería Nacional deja miles de euros en Salamanca y Santa Marta de Tormes

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado miles de euros en la ciudad de Salamanca y en el municipio salmantino de Santa Marta de Tormes. En ambas localidades se han vendido dos boletos del número 64.780 agraciados con un segundo premio, dotado de 250.000 euros al número.

El boleto premiado en la capital salmantina ha sido vendido en el despacho receptor número 64780, ubicado en el Paseo San Vicente, número 20, y el adquirido en Santa Marta de Tormes ha sido despachado en el establecimiento número 64255, situado en el Centro Comercial El Tormes.

Además, el sorteo de este sábado ha dejado tres primeros premios, dotados con 1.000.000 de euros al número, vendidos dos de ellos en Alicante y otro en Cáceres, y otros cuatro segundos premios, vendidos en Alicante, Cáceres, Madrid y Santa Cruz de Tenerife. Un tercer premio, con 50.000 euros al número, ha sido despachado en la ciudad de Cuenca.