Un primer premio de la Lotería Nacional muy repartido salpica con miles de euros a León

El despacho de loterías se encuentra ubicado en el Centro Comercial León Plaza

La suerte ha hecho una parada en la capital leonesa este jueves, 15 de enero. El Sorteo de Lotería Nacional ha repartido su primer premio en diversas localidades de la geografía española, incluyendo a León capital, donde se ha vendido parte del número agraciado.

El número premiado, el 16.609, dotado con 300.000 euros a la serie (30.000 euros al décimo), ha sido consignado en la administración de loterías número 23 de León.

Este despacho de loterías se encuentra ubicado en el Centro Comercial León Plaza (Local B-35A), situado en la Avenida de los Peregrinos, 8.

La capital leonesa comparte así la alegría de este primer premio con muchas otras provincias como Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cádiz, Guadalajara, Jaén, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla, donde también se ha distribuido este número.

El número 79.950, premiado con 60.000 euros a la serie, ha recaído íntegramente en la localidad de Noia (A Coruña), en la administración situada en Rúa do Cantón, 24.

Las terminaciones premiadas con la devolución del importe jugado han sido el 9, el 5 y el 3.