El PP critica las "lecciones" del PSOE sobre vivienda en Salamanca cuando Sánchez "no ha construido ni una"

El Partido Popular lamentó este miércoles que el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca se atreva a “dar lecciones de vivienda” en la ciudad “cuando Sánchez no ha construido ni una sola en la ciudad”, en referencia a la política nacional en este ámbito del presidente del Gobierno tras las acusaciones vertidas este miércoles por su portavoz municipal, José Luis Mateos.

“El Grupo Socialista ha vuelto a demostrar que es un alumno aventajado de Pedro Sánchez para manipular la realidad con fines electoralistas, a base de repetir mil veces una mentira para imponer su errónea verdad”, reflexionó el Grupo Popular en un comunicado.

Según el PP, lejos de “esconderse y agachar la cabeza” después del “fracaso estrepitoso” de las políticas impulsadas por el Gobierno central para paliar el problema del acceso a la vivienda y “el despilfarro” que supondrá la aportación de 260 millones de euros a la entidad pública estatal de vivienda “que ni tan siquiera ha empezado a funcionar” el portavoz socialista en el Consistorio “se atreve a dar lecciones”.

El PP considera que Mateos, en su intervención de esta mañana, “oculta” que el Ayuntamiento de Salamanca ha dado un “fuerte impulso” al parque municipal de vivienda para facilitar el acceso a precios asequibles a las personas con más dificultades económicas, principalmente para jóvenes. Dos de las últimas promociones con la colaboración de la Junta de Castilla y León, en concreto 48 viviendas en Capuchinos, cuyas llaves ya se han entregado, y 55 en Pizarrales, cuya construcción se ultima y ya tiene en marcha el procedimiento para la adjudicación de las viviendas.

Los ‘populares’ recordaron, además, que el 30 por ciento de las 326 viviendas de alquiler habilitadas por el Ayuntamiento en los últimos años están reservadas, de manera exclusiva o con carácter preferente, para jóvenes. De hecho, la promoción de 55 viviendas en la calle Obispo Sancho de Castilla del barrio Pizarrales prioriza a las personas menores de 36 años.

Así, desde la creación del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo en 1988, se han promovido y entregado 67 edificios residenciales con un total de 2.549 viviendas protegidas. La inversión acumulada desde el inicio de todos los edificios promovidos por el Patronato, supera los 135 millones de euros, consiguiéndose la autofinanciación de las inversiones sin coste para los vecinos.

Para seguir en esta línea, el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca iniciará el próximo año 2026 la construcción de una nueva promoción de 33 viviendas protegidas de alquiler con garaje en la calle Túnel de la Televisión. Este edificio contará además con un garaje de cuatro plantas para un total de 222 plazas de estacionamiento, de manera que facilite el aparcamiento a los vecinos en una zona donde el Ayuntamiento construyó hace una década el parking gratuito en superficie de la calle La Radio.

Frente a estos datos está “el cero absoluto” del Gobierno, que “no ha construido ni una sola vivienda pública en la ciudad pese a sus promesas de 244.000 viviendas en 2023, y ni siquiera ha cedido al Ayuntamiento el solar del Ministerio de Defensa junto al El Corte Inglés para levantar viviendas para mayores y personas con movilidad reducida”, lamentó el PP, quien denunció que “frente a esta ausencia total de compromiso del Ejecutivo central, está el modelo eficaz que sí ofrece soluciones reales del Ayuntamiento de Salamanca y la Junta”.

Desarrollo tecnológico

Según el PP, en su “catastrofista” balance del año 2025, los socialistas demuestran estar “incómodos y disgustados con los hitos que está logrando la ciudad”.

“Han recurrido a su habitual ‘copia y pega’ de viejos y desterrados argumentos y mantras. Uno de ellos es el que los jóvenes se marchan de la ciudad en busca de oportunidades. Las estadísticas dicen lo contrario ya que, según la Fundación Cotec, Salamanca es la provincia de España donde más se incrementó la intensidad del empleo tecnológico en la última década. Y desde 2019 este tipo de empleo ha crecido un 24 por ciento en la provincia”, resumió la formación popular.

Desde su punto de vista, en este cambio de tendencia está siendo “clave” la estrategia Salamanca Tech, donde instituciones, universidades, centros de investigación, empresas e inversores van de la mano con “una hoja de ruta muy clara”. “En Salamanca se ha forjado un ecosistema de empresas tecnológicas, muchas de ellas referencia nacional e internacional, que están creando empleo cualificado y de calidad a los jóvenes talentos que se forman en las universidades”, apostilló el PP.

Una “realidad incuestionable” que “el PSOE se niega a ver”. En esa “estrategia negacionista” tiene mucho que ver, para los ‘populares’, el hecho de que el Gobierno central no haya aportado “ni un euro” a los desarrollos tecnológico y logístico de la ciudad, mientras la Junta de Castilla y León los ha respaldado “de forma decisiva” gracias a los dos protocolos interinstitucionales dotados con 121 millones de euros.

“Hay otros datos que también contradicen las mentiras socialistas como que en 2025 se han encadenado tres años consecutivos de incremento de la población en la ciudad con una subida del 2,6 por ciento desde 2022, según los datos del INE. Asimismo, el desempleo en la capital ha bajado casi un 40 por ciento en los últimos cinco años”, finalizó el PP.