Salamanca renaturalizará el parque de Würzburg y ampliará la zona infantil: una gran rana con capacidad para 200 niños

El Ayuntamiento de Salamanca continúa mejorando los parques y plazas de la ciudad para que sean espacios más saludables y disfrutables por las familias para su ocio y descanso. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha presentado hoy el proyecto de renaturalización del parque Würzburg, que tratará la próxima Comisión de Medio Ambiente para su aprobación con un presupuesto de licitación de 986.819,78 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Esta iniciativa está incluida en el proyecto de renaturalización de antiguas vías pecuarias de la estrategia de desarrollo urbano ‘CoNEcta Salamanca’, que se encuadra en las operaciones a desarrollar dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Europa transforma nuestros barrios’ para la convocatoria de los fondos europeos EDIL 2025, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Su objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Para el desarrollo de ‘CoNEcta Salamanca’, el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por los fondos europeos Feder.

Carbayo destacó el imparable proceso de renaturalización y modernización de los parques y plazas de la ciudad tras la reciente remodelación de las plazas de San Cristóbal, Bretón, San Román y Las Claras, de las plazas interiores del barrio San Bernardo y de los juegos infantiles del parque de los Jesuitas y de la calle Doctor Navarro en Vidal.

También la que actualmente se acomete en la calle Gütenberg del barrio del Oeste y la construcción de una nueva plaza de Vistahermosa, las mejoras que comenzarán en breve en la plaza de Carmelitas, la plaza de Santa Cecilia en el barrio San José, el parque de El Baldío y las nuevas zonas de juegos infantiles que se construirán este año en el paseo de los Olivos en la Chinchibarra.

De esta forma, se da continuidad al importante esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento de Salamanca, que se traduce en 12,4 millones de euros desde el año 2019 para reformar más de 70 plazas y parques de la ciudad.

Más verde

El parque de Würzburg, construido en los años 80 como símbolo de hermanamiento de esta ciudad alemana con Salamanca, fue remodelado en el año 2009 para hacer más accesibles y naturales sus cuatro hectáreas de superficie. En la parte central se mantuvo una zona pavimentada que simula el callejero del casco histórico de Würzburg.

Para reverdecer este espacio con exceso de hormigón y escasez de sombras, que favorece el efecto ‘isla de calor’, se proyecta una renaturalización con 40 nuevos árboles y 3.100 arbustos acompañada de una nueva zona de ocio para que el parque de Würzburg amplíe su función ecológica como pulmón urbano y al mismo tiempo sea una infraestructura verde lúdica y saludable.

En concreto, se crearán parterres en línea desde el exterior hasta el centro del parque, creando franjas de arbolado mediante arces con alcorques de arbustivas y renovando el pavimento por losas de color verde que eviten escorrentías y mejoren la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida.

La incorporación del arbolado es compatible con la práctica del patinaje que actualmente se realiza en esta superficie, dado que los espacios entre árboles seguirán pavimentados, y se buscará que la cruz de los arces sea lo más alta posible, de cara a que el desarrollo de cada ejemplar no interfiera con las personas cuando patinan.

En el acceso principal al parque, actualmente asfaltado, se introducirán grandes parterres de plantas arbustivas entre los elementos biosaludables. Y en la zona norte del parque, se cubrirán todos los muretes existentes en los paseos con vegetación arbustiva gracias a la creación de una nueva jardinera corrida en todo su perímetro.

Todo ello, de acuerdo a Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde de Salamanca, con especies de bajo consumo hídrico para favorecer el ahorro de agua, que supondrán al mismo tiempo una variedad cromática para mejorar la estética paisajista del entorno durante las diferentes estaciones del año, favoreciendo la conectividad y los beneficios para la salud que generan los servicios de los ecosistemas.

A este incremento de las zonas verdes se unirá la creación de un estanque de 150 metros cuadrados con cascada junto a la zona de juegos infantiles, similar al construido en el Parque Botánico de Huerta Otea, como generador de biodiversidad en la zona para proporcionar beneficios a la salud urbana a través de más nutrientes en el subsuelo del parque y la presencia de especies de fauna que contribuyen a luchar contra las plagas como insecticidas naturales.

Rana de siete metros

Una de las señas de identidad del proyecto de mejora del parque de Würzburg será un gran juego infantil con forma de rana de casi 7 metros de altura y de 170 metros cuadrados de planta, con capacidad para más de 200 menores.

Inspirado en el famoso anfibio de la fachada histórica de la Universidad de Salamanca, uno de los símbolos de la ciudad, este gran combi estará formado por paneles poligonales en tonos verdes. La elección de formas angulares y colores refuerza su visibilidad sobre la gran plataforma, convirtiéndolo en el punto de referencia de todo el parque.

Desde su boca emergerá a modo de lengua un tobogán tubular cerrado, desde ambos laterales salen dos toboganes abiertos más pequeños y en la parte trasera se incluyen cuerdas verticales e inclinadas bajo el abdomen fijadas al suelo, incorporando esferas y discos insertados a diferentes alturas.

En su interior cuenta con tres plataformas situadas a diferentes alturas con varios trepas inclinados como elementos de conexión. La barriga de la rana cuenta con diferentes presas de escalada en toda la superficie que hace que se pueda ir trepando a través de ella para acceder a puntos de conexión que llevan o bien a las diferentes plataforma o a las cestas colgantes que tiene en su interior. En total, el interior cuenta con 9 trepas inclinados, 3 cestas nido y 3 escaleras.

El elemento combina accesibilidad, estimulación sensorial y juego activo en un entorno seguro y atractivo para niñas y niños de diversas edades. Todo ello de acuerdo a la normativa de seguridad exigida en parques infantiles y con una base amortiguante de caucho de color verde y forma de nenúfar.

La rana no sólo es un juego físico, sino también un elemento de educación ambiental, que conecta a las niñas y niños con la biodiversidad local y estimula el respeto por los seres vivos. Su presencia en el parque refuerza el carácter lúdico natural del espacio público, convirtiéndose en un punto de encuentro y referencia para familias y educadores.

Y es que en las inmediaciones se habilitará también una fuente de suelo de 180 metros cuadrados con 24 chorros y juegos de agua y luz, pensada para dinamizar el uso social del espacio y aportar frescor ambiental, contribuyendo por tanto a reducir la temperatura en verano.

Además, ocho nuevas pérgolas verdes cubrirán las zonas de bancos de hormigón que existen detrás del bar. Estas estructuras vegetales proporcionarán sombra natural, reduciendo el efecto ‘isla de calor’ y mejorando la habitabilidad en verano e invierno. Estarán formadas por vigas de madera natural en color castaño en las que se plantarán trepadoras.

Finalmente, a lo largo de todo el parque se instalarán 18 bancos y papeleras, así como 18 farolas con tecnología eficiente para favorecer el ahorro energético y seguir los criterios de respeto por el medio ambiente que actualmente proporcionan beneficios a la salud urbana y, por tanto, a la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

CoNEcta Salamanca

El Plan de Actuación Integrado de la zona noreste de la ciudad, ‘CoNEcta Salamanca’, se centra en la renaturalización de los espacios urbanos; la mejora de la eficiencia energética de diferentes espacios; el fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades; el impulso del relevo generacional en los negocios; la reducción de la brecha digital; la lucha contra la vulnerabilidad social; y la mejora de la accesibilidad.

La elección de los barrios Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que aglutinan a 33.509 habitantes, corresponde a que un requisito imprescindible para optar a estos fondos europeos es aplicar el plan en una zona muy concreta de Salamanca, con unas características singulares que justifiquen una actuación integrada de desarrollo urbano desde los puntos de vista social, económico, ambiental y urbanístico.