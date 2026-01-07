Salamanca invertirá 1,5 millones para renovar dos campos de fútbol que usan más de 1.500 personas cada semana

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, presenta los proyectos, acompañado por representantes de clubes y de la Delegación Salmantina de Fútbol

El Ayuntamiento de Salamanca renovará los campos de fútbol municipales Nemesio Martín 'Neme' y Ángel Pérez Huerta con una inversión conjunta de 1,5 millones de euros.

La actuación se enmarca, según apunta el Consistorio en un comunicado, en el "compromiso inequívoco" del equipo de Gobierno con la promoción de la actividad deportiva y con los clubes salmantinos que utilizan semanalmente ambas instalaciones.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha sido el encargado de presentar este miércoles los proyectos de mejora, que comenzarán a ejecutarse una vez finalice la temporada de competición.

Campo de fútbol Nemesio Martín 'Neme'

El calendario ha sido consensuado con las entidades deportivas habituales de ambos campos para evitar interferencias en el desarrollo de las competiciones oficiales.

En el acto han participado Miguel Hernández, Fernando Díaz, David Alonso, Marcial García, Jesús Díez y Ángel Hernández, en representación de las distintas entidades deportivas de la ciudad.

El campo de fútbol Nemesio Martín 'Neme' será ampliado gracias a la cesión de 380 metros cuadrados por parte de la Universidad de Salamanca.

El terreno procede de la parcela donde se ubica la Residencia Colegio Mayor San Bartolomé y permitirá la disputa de partidos de categoría Regional.

Las actuaciones municipales en el campo 'Neme' contarán con una inversión de un millón de euros e incluyen la sustitución del césped artificial, la instalación de un nuevo vallado con malla parabalones y la ampliación del número de vestuarios hasta cuatro, además de uno específico para los árbitros.

Mientras que el campo de fútbol Ángel Pérez Huerta contará con una inversión municipal de un millón de euros. Las mejoras previstas contemplan la sustitución del césped artificial y el acondicionamiento del vallado perimetral de la instalación deportiva.

El proyecto también incluye la reforma de los aseos destinados al público, el saneamiento del edificio que alberga el bar y los almacenes, la mejora de la casa utilizada como espacio de almacenaje y el arreglo del acceso al campo desde la zona de vestuarios.

Durante su intervención, el alcalde de Salamanca ha asegurado que este es el "mandato del deporte" y destacó el crecimiento de entidades deportivas en la ciudad.

Carbayo también ha querido destacar el impulso al deporte femenino e inclusivo y el fomento del turismo deportivo como fuente de ingresos para la economía local.

Por ello, ha recordado que, entre los años 2019 y 2025, el Ayuntamiento de Salamanca ha destinado más de 21 millones de euros a la mejora de instalaciones deportivas municipales. Entre las actuaciones más recientes figuran el pabellón Würzburg Silvia Domínguez y la piscina climatizada de La Alamedilla.

A estas inversiones se suman proyectos ya en ejecución, como las pistas polideportivas del barrio de Los Alcaldes, recuerdan desde el Ayuntamiento de Salamanca.

Además, se encuentran en fase de redacción las pistas polideportivas de El Zurguén y la reforma del pabellón Reina Sofía, con una inversión prevista de 900.000 euros.