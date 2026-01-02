La Cabalgata de Reyes cortará al menos 27 calles y plazas en Salamanca: estos son los desvíos autorizados

La celebración de la Cabalgata de Reyes Magos el próximo lunes, 5 de enero, provocará cortes y desvíos de tráfico a lo largo de toda la jornada en Salamanca.

El dispositivo municipal afectará, al menos, a 27 calles y plazas del centro y de los barrios colindantes, con restricciones progresivas desde primera hora de la mañana y cortes totales desde la tarde.

A partir de las 7:00 horas se prohíbe la circulación en la calle Alamedilla y se restringe el tráfico en el primer tramo de la avenida de los Comuneros, entre la Plaza de España y la calle Benito Pérez Galdós.

Desde esa misma hora queda prohibido el aparcamiento en todo el itinerario de la Cabalgata, con retirada por la grúa municipal de los vehículos estacionados.

Desde las 15:00 horas podrán producirse restricciones puntuales en la Plaza de España, la avenida de Mirat y la Puerta de Zamora, con cierres variables en función de la afluencia de público.

A partir de las 17:00 horas se iniciará el corte del tráfico en todo el recorrido del desfile, con horarios que podrán variar según las necesidades de seguridad y organización.

Desde esa franja horaria se establecerán cortes y desvíos obligatorios en todas las vías confluentes con el itinerario y, de forma expresa, en un total de 27 calles y plazas.

Entre ellas figuran la Plaza de España, la Puerta de Zamora, la avenida de Mirat y sus calles adyacentes, el paseo de Carmelitas, la calle Álvaro Gil, la avenida de Italia, la Ronda del Corpus, la calle Fray Luis de Granada, la avenida de Villamayor, el paseo de San Vicente, la avenida de Filiberto Villalobos, la Gran Vía y el paseo de la Estación.

También se verán afectadas la calle María Auxiliadora, la Puerta de San Pablo, el paseo de Canalejas, el paseo de San Antonio, la calle Padilla, la calle Sorias, la plaza de la Cruz Verdadera, las calles Arriba y Abajo, la plaza de San Juan Bautista, la calle los Perdones y los accesos al túnel de la Televisión, entre otros puntos del recorrido y sus confluencias.

El acceso al Hospital Universitario de Salamanca estará garantizado por los puentes hacia la avenida de la Transición Española y la glorieta del Personal Sanitario.

El acceso al hospital de la Santísima Trinidad se realizará desde el paseo de San Vicente por la calle Nueva de San Bernardo. Se desaconseja el uso del puente Enrique Estevan al no permitirse el giro a la izquierda en la Puerta de San Pablo.

La segunda vía de ronda permanecerá habilitada en toda su extensión para circunvalar la ciudad, con accesos abiertos desde el perímetro exterior. Incluye la avenida de los Cipreses, la avenida de Salamanca, los accesos al puente del VIII Centenario, el paseo del Progreso, la Vía Helmántica y las entradas al puente de Juan Carlos I.

Para facilitar el giro de las carrozas se delimitarán zonas acotadas con vallas o cinta policial en varios cruces, entre ellos Peña Primera con Íscar Peyra, Juan del Rey con la plaza del Corrillo, San Pablo con la plaza del Peso y San Justo con la Gran Vía, además de parterres en la Plaza de España y la Puerta de Zamora.

Desde las 17:00 horas no habrá acceso ni salida en los aparcamientos subterráneos de las plazas del Campillo, Santa Eulalia y Los Bandos, ni en los de las calles Crespo Rascón y Juan de la Fuente.

El Ayuntamiento recomienda utilizar los aparcamientos gratuitos en superficie, especialmente en Las Bernardas, las avenidas Raimundo de Borgoña y San Agustín, Huerta Otea y la calle de la Radio.

El transporte urbano en autobús contará con recorridos alternativos durante el paso de la comitiva por el centro. Los autobuses serán gratuitos desde las 16:00 horas hasta la medianoche.

Todas las líneas dispondrán de itinerarios modificados, salvo las líneas 7, 12 y 14, que mantendrán su recorrido habitual.

La parada de taxi de la Plaza del Mercado quedará suprimida durante el desarrollo de la Cabalgata. También se suspenderá temporalmente el servicio de préstamo de bicicletas SalEnBici en las paradas de la plaza de los Bandos, San Julián y el Poeta Iglesias.

El tráfico se restablecerá de forma progresiva conforme avance la Cabalgata. Al margen de este operativo, se mantienen cortes por obras en la calle La Marina y en la calle Saavedra y Fajardo durante el lunes, 5 de enero.