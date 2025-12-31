Salamanca rinde homenaje a la figura de Unamuno como rector en la tradicional ofrenda floral del 31 de diciembre

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y miembros de la Corporación Municipal asisten a la tradicional ofrenda a Miguel de Unamuno David Arranz Ical

La tradicional ofrenda floral a Miguel de Unamuno se ha celebrado este 31 de diciembre en Salamanca con un homenaje específico a su faceta como rector de la Universidad de Salamanca, cuando se cumplen 89 años de su fallecimiento. El acto ha vuelto a reunir a representantes institucionales y académicos en torno a la figura del intelectual.

La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la USAL, María Rosario Arévalo, fue la encargada de realizar la ofrenda floral.

Lo hizo acompañada por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, depositando las flores a los pies de la estatua de Unamuno, obra de Pablo Serrano, situada junto a la casa donde vivió y falleció, en la calle Bordadores.

El homenaje ha estado organizado por la Asociación de Amigos de Unamuno por undécimo año consecutivo. Previamente se celebró una recepción institucional en el Ayuntamiento de Salamanca, en la que participó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, antes del traslado al lugar del acto conmemorativo.

Como es habitual, el programa ha incluido una dramatización de un episodio de la vida de Miguel de Unamuno. En esta edición se representó 'Diálogo con el maestro', con guion dramatizado de Francisco Blanco Prieto, interpretado por el periodista Francisco Gómez Bueno, que también ejerció como presentador, y por el actor Jesús Sanabria Cauce. Antes intervino el catedrático de la USAL Román Álvarez.

La Banda Municipal de Música, dirigida por Mario Vercher, puso el acompañamiento musical al homenaje. Antes del inicio interpretó piezas del folclore salmantino y, durante el acto, sonó 'Salamanca la blanca', de J. Maestre. En el momento de la ofrenda se escuchó el himno de España y el cierre musical llegó con 'Cabalgata real', de Garrigós.

Al finalizar el acto, los asistentes recibieron una tarjeta conmemorativa del homenaje. En el anverso figuraba la imagen de la escultura de Pablo Serrano y en el reverso el retrato de Unamuno como rector, pintado por Vidal González Arenal en 1924, acompañado de un extracto de su discurso de inauguración del curso académico 1934-35, pronunciado con motivo de su jubilación.