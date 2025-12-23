El municipio más pequeño de Castilla y León está en la Sierra de Francia: solo tiene 1,2 km² y tardó 50 años en nacer un bebé

Dicen que las mejores esencias llegan en botes pequeños, y esta es una de esas historias que se suministran en tamaño reducido, pero XXL de ilusión. A 76 kilómetros de la capital salmantina y comunicado por la carretera comarcal C-512, se encuentra Las Casas del Conde.

Está en el corazón de la Sierra de Francia y tiene el honor de ser el municipio más pequeño no solo de la provincia de Salamanca, sino de toda Castilla y León. Su término municipal ocupa apenas 1,26 kilómetros cuadrados, una extensión que lo sitúa en el primer puesto del ranking de los pueblos más pequeños de la comunidad autónoma.

Ocupa poco más que un campo de fútbol, pero tiene un legado histórico amplio y curiosidades que solo ocurren en estos lugares. Además, este 2025 quedará para la historia: vivió el nacimiento de un bebé tras 52 años sin alumbramientos.

Según el padrón municipal del INE de 2024, Las Casas del Conde cuenta con 63 habitantes, repartidos en un único núcleo de población aunque dividido en dos barrios, el Viejo y el Nuevo, (para qué complicarse), separados por un arroyo y unidos por un pequeño puente.

El paisaje es el propio de la montaña de esta zona. Tiene aguas cristalinas del río Francia, que da nombre a la famosa sierra, alisos, fresnos y una vegetación que envuelve al pueblo en un entorno natural privilegiado.

Las calles empedradas con granito, las plazas recogidas y las viviendas de arquitectura popular serrana dan ese toque donde parece que se ha detenido en el tiempo.

En algunas vías principales, grandes lanchas de granito muestran las roderas marcadas por siglos de historia.

Un poco de historia

Como la mayoría de localidades de la Sierra de Francia, Las Casas del Conde nace durante la repoblación cristiana impulsada en tiempos de Alfonso VI de León, entre los siglos XI y XIII.

Su origen está ligado al conde Raimundo de Borgoña, yerno del monarca leonés, quien promovió la llegada de pobladores franceses a la zona.

El municipio formó parte del Reino de León y, posteriormente, quedó bajo la protección del conde de Miranda del Castañar.

Con la reforma provincial de 1833, pasó a integrarse definitivamente en la provincia de Salamanca. Hoy, pertenece al partido judicial de Ciudad Rodrigo y a la Mancomunidad Sierra de Francia.

La vida en Las Casas del Conde ha estado marcada por las tradiciones, especialmente las gastronómicas. Uno de los platos más emblemáticos es el limón serrano, típico del invierno, desde Carnavales hasta Pascua.

Una mezcla singular de naranjas, limones, huevos cocidos, chorizo, ajo, vino o vinagre, aceite y sal que resume el carácter austero y festivo de la cocina serrana.

El patrimonio local se completa con enclaves como el Vía Crucis y el Calvario, la Ermita del Humilladero, la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría, la Ruta del Asentadero-Bosque de los Espejos y el Área Recreativa de Peñalvo, con zona de baño y merendero, uno de los puntos de encuentro en los meses de verano.

Un nacimiento que lo cambia todo

Durante décadas, el libro de nacimientos del municipio permaneció prácticamente olvidado. El último registro databa de 1973. Hasta ahora.

El pasado 29 de abril de 2025, a las 00:10 horas, nacía en el Hospital Clínico de Salamanca Miguel Ángel, con un peso de 4,2 kilos. Más allá de los datos, el acontecimiento tiene un valor simbólico enorme: era el primer nacimiento en Las Casas del Conde en 52 años, el primero en democracia y el que rompió medio siglo de silencio demográfico.

El detalle no pasó desapercibido: Miguel Ángel es también hijo del alcalde del municipio, lo que convirtió el acontecimiento en una celebración colectiva.

En un pueblo acostumbrado a despedir vecinos, la llegada de un nuevo habitante fue vivida como una victoria frente al declive rural.

Pueblos más pequeños

Las Casas del Conde encabeza el listado de los municipios más pequeños de Castilla y León por superficie. Curiosamente, un municipio de Soria es el más grande de la Comunidad. Por detrás se sitúa otro pueblo salmantino, Madroñal, con dos kilómetros cuadrados de superficie.

Al igual que Salduero en Soria. Mientras que Poyales del Hoyo tiene 3.