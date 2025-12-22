La construcción del Campo de Tiro estará en el presupuesto de Ciudad Rodrigo para 2026

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en relación a la nota de prensa realizada por el Club Tiro al Plato Miróbriga, ha señalado que la construcción de un Campo de Tiro sí estará en el presupuesto del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para 2026

El Campo de Tiro es una inversión recogida en el presupuesto de 2025 que se incorporará al presupuesto de 2026 tal y como permite la normativa presupuestaria de las haciendas locales.

Una información "sin corroborar"

El Equipo de Gobierno ha asegurado que "hubiera estado encantado de haberle resuelto esta duda al Club". "Si bien parece que no han querido preguntar por el estado de la cuestión, sino que han mandado un comunicado a la prensa, con una información no contrastada y que no coincide con la realidad", ha señalado el Consistorio.

El Ayuntamiento ha apuntado que está "comprometido" con la construcción del Campo de Tiro "Como se ha tenido oportunidad de trasladar al Club de Tiro al Plato en otras ocasiones, si todos buscamos remar y buscar soluciones, seguro que el campo llegará más pronto, buscando entre el Club y el Ayuntamiento una colaboración fundamentada en la lealtad y en el objetivo de lograr el ansiado Campo", ha zanjado.