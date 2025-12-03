La ciudad con 38 planes navideños para disfrutar en Salamanca: "Hay momentos para todo tipo de público"

El alcalde, Marcos Iglesias, y la delegada de Comercio, Paola Martín Muñoz, han presentado el programa navideño

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, y la concejala de Comercio, Paola Martín Muñoz, han presentado el programa navideño 2025-2026, una propuesta con 38 actividades que, según han destacado, convierte a la ciudad en la "estrella de la Navidad". El calendario arranca este viernes 3 de diciembre con el encendido en la Plaza Mayor a las 19.30 horas y finalizará el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes.

El programa completo puede consultarse en la web municipal, las redes sociales, los carteles distribuidos por la ciudad y el tótem informativo instalado en la entrada de la Plaza Mayor por la calle Julián Sánchez.

La Navidad comienza este fin de semana con el encendido oficial y continúa el sábado con el lanzamiento de fuegos artificiales a las 20.30 horas.

El alcalde ha subrayado que estos fuegos "estaban contratados para el verano", pero se vio "idóneo" trasladarlos a estas fechas.

Marcos Iglesias ha defendido que la programación es "muy completa" y que ofrece "momentos y eventos para todo tipo de público", siempre con el objetivo de vivir "una Navidad entrañable en familia".

Entre las propuestas culturales destacan los conciertos de la Coral Dámaso Ledesma, la Coral Renacer, la música de la Banda Municipal y los espectáculos en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, que este año celebra su 125 aniversario con una gala especial el 20 de diciembre.

El coliseo acogerá también conciertos de Barahona Modern Band, Barahona Big Band y el grupo Punto y Seguido, todos programados a las 20.00 horas.

El fin de semana del 19 al 21 de diciembre tendrá lugar el II Mercado Navideño en la Plazuela del Buen Alcalde, con actividades paralelas, hilo musical y presencia de la tradicional castañera. Además, coincidirá con el belén viviente de la Asociación Botón Charro, una de las citas más esperadas.

La concejala Paola Martín destacó el inicio del X Concurso de Decoración Navideña, que se celebrará del 4 de diciembre al 6 de enero y que vuelve a atraer a "entre 12 y 15 espacios participantes", incluso con "alguna zona nueva" que debuta este año.

Paola Martín también ha querido agradecer la implicación de comerciantes, artesanos y asociaciones locales, que "completan" un programa que calificó como "variopinto" y dirigido "a todas las edades".

Las actividades juveniles tendrán un peso destacado en torno al Centro Joven "La Parada", con talleres de decoración, un torneo de FIFA 26, el escape room 'Misión Santa Claus', un taller de TikTok navideño, velas aromáticas y repostería.

La concejala ha recordado, además, que estos formatos "siempre tienen lista de espera", lo que confirma su éxito. Además, se celebrará la Nochevieja Joven el día 27 bajo los soportales de la Plaza Mayor, con sorpresas y música.

Los más pequeños contarán con cuentacuentos, bebecuentos y sesiones especiales en la Biblioteca Municipal y la Casa de la Cultura el 13 de diciembre.

También habrá actividades infantiles en el Centro Joven los días 22, 23, 24 y 26, y las 'Navidades en la Biblio' los días 29 y 30 en el Espacio I, organizados por Cívitas. A estas propuestas se sumará Navilandia, abierta del 27 de diciembre al 3 de enero en el pabellón municipal de la Avenida Conde de Foxá.

La carrera del Turrón se celebrará el 14 de diciembre y se espera la presencia de "más de mil niños y niñas", lo que, según el alcalde, generará "un gran ambiente" en toda la ciudad.

En el ámbito deportivo también destaca la Gala Anual del Deporte, prevista el 19 de diciembre, en un formato muy asentado y con la participación creciente de clubes y asociaciones.

El programa incorpora citas especiales como 'Cocina con tus abuelos', una actividad intergeneracional muy demandada, que volverá el 4 de enero. Sergio Cardoso ofrecerá el cuentacuentos de fin de año el 31 de diciembre en el Centro Joven para evitar problemas meteorológicos.

El día 3 de enero tendrá lugar el sorteo del coche y de una PS5 organizado por la Concejalía de Comercio y Afecir. No será la única actividad del día: se sortearán también entradas para el cine juvenil, al igual que durante el encendido y durante la visita del cartero real el 30 de diciembre.

A lo largo del 19, 20 y 21 de diciembre habrá además un puesto de crêpes en el Centro Histórico y se celebrará el Rastrillo Solidario de Manos Unidas, activo del 26 de noviembre al 7 de diciembre en el Palacio Episcopal.

El Ayuntamiento invita a los vecinos y visitantes a disfrutar de una Navidad "llena de luz y color". Marcos Iglesias ha destacado la campaña que es "un poco más especial de cara al público portugués" y animó a quienes viajen a Salamanca o crucen por Ciudad Rodrigo a detenerse y disfrutar de la iluminación navideña, que este año incorpora novedades muy interesantes.

Y finalmente, Paola Martín agradeció a Obras y Jardines su implicación para que "calles y parques luzcan como deben en estas fechas".

El programa concluirá el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes, uno de los momentos más multitudinarios de la Navidad mirobrigense.