La Catedral de Ciudad Rodrigo y Cerralbo mejoran su iluminación ornamental y su eficiencia energética

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha sacado a licitación el proyecto de 'Mejora de la Eficiencia Energética del Alumbrado Ornamental de la Catedral de Santa María y de la Capilla de Cerralbo de Ciudad Rodrigo', con un precio de salida de 191.180 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, financiado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (NextGeneration EU).

El proyecto, redactado por el ingeniero técnico industrial y disponible en la publicación de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, recoge la supresión de las 145 antiguas luminarias de sodio y su sustitución por nuevos equipos led de mayor eficiencia energética con un ahorro estimado anual del 40,37 por ciento en consumo eléctrico y gasto económico para el Consistorio.

Con la renovación que ahora se va a llevar a cabo y teniendo en cuenta que la vida media útil declarada de los equipos a instalar es de 60.000 horas, y el tiempo de encendido anual del alumbrado artístico se estima en 1.020 horas, se puede determinar una vida teórica de la instalación de 59 años.

Sustitución integral de luminarias

Como primer paso para la ejecución del proyecto, se procederá a levantar “absolutamente todas” las luminarias existentes que dan servicio al alumbrado artístico de ambos templos, incluidos equipos y cableados de alimentación a cajas de registro.

Además, se suprimirán los dos soportes de fijación en la coronación de muro frente a la Puerta de las Cadenas de la Catedral, en la esquina de la calle Cardenal Pacheco, y un suplemento de soporte en mal estado en el restaurante junto a la Plaza de Amayuelas. Se subsanarán todos los desperfectos ocasionados, reponiendo tejas, morteros, recibidos y tapado de taladros, utilizando materiales nobles idénticos a los existentes.

El nuevo sistema de alumbrado ornamental de la Catedral y Cerralbo estará telegestionado desde el centro de mando en la Plaza de San Salvador de forma online, con la misión de facilitar su gestión y mantenimiento.

Necesidad de renovación

Según se recoge en el proyecto técnico, “actualmente el sistema de iluminación ornamental existente de estas dos construcciones singulares está compuesto por múltiples proyectores con lámparas de descarga de alta potencia, en agrupaciones fijadas en fachada, en soportes metálicos y en columnas, algunos de ellos incluso sobre ciertos elementos arquitectónicos".

Se pretende renovar y mejorar la eficiencia de este alumbrado artístico, considerando que el existente se encuentra con su vida útil superada, debido a su antigüedad, habiendo paños importantes sin ningún tipo de iluminación, no estando a la altura de las exigencias actuales funcionales y de seguridad.