Ciudad Rodrigo llena la Navidad de ocio infantil con actividades para todos los días en el centro histórico

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la delegación de Familia e Infancia que encabeza Paola Martín Muñoz, ha presentado la programación de actividades de dinamización infantil prevista para toda la Navidad.

La propuesta está pensada para ofrecer alternativas de ocio a niños y niñas durante las vacaciones escolares y reforzar el ambiente festivo en la ciudad.

Entre las iniciativas programadas figuran un carrusel navideño, un trineo de Navidad, un pintacaras, un carpintero de juguetes y la Casa de Papá Noel. Todas estas actividades se desarrollarán del 19 al 30 de diciembre en la Plaza Mayor y en la Plaza del Buen Alcalde, en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

La programación incluye también el 'Cuentacuentos de Navidad del profesor Estimbrosen Brasanlú y Polvorilla'. Esta actividad tendrá lugar el 31 de diciembre, a las 18:30 horas, en el Centro Joven La Parada. Se trata de una propuesta de ocio familiar dirigida especialmente al público infantil.

Desde el Ayuntamiento se destaca que el cuentacuentos utiliza una historia "divertida y teatralizada" para transmitir valores como la familia, la amistad, el civismo y "el verdadero sentido de la Navidad". El objetivo es combinar entretenimiento y educación en un formato accesible para los más pequeños.

La iniciativa municipal busca "garantizar el ocio infantil en la época navideña", facilitando espacios y actividades seguras y de calidad durante el periodo no lectivo. Al mismo tiempo, se persigue dinamizar el centro histórico y fomentar la participación de las familias en la vida social del municipio.

Con esta programación, el Consistorio pretende consolidar una oferta navideña "atractiva, segura y de calidad" para el público infantil, al tiempo que contribuye al ambiente festivo y apoya la actividad social y comercial de Ciudad Rodrigo durante unas fechas clave para el municipio.