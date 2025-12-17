La Navidad se vive en Ciudad Rodrigo

Salamanca

Ciudad Rodrigo llena la Navidad de ocio infantil con actividades para todos los días en el centro histórico

La propuesta está pensada para ofrecer alternativas de ocio a niños y niñas durante las vacaciones escolares y reforzar el ambiente festivo en la ciudad.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a través de la delegación de Familia e Infancia que encabeza Paola Martín Muñoz, ha presentado la programación de actividades de dinamización infantil prevista para toda la Navidad.

Entre las iniciativas programadas figuran un carrusel navideño, un trineo de Navidad, un pintacaras, un carpintero de juguetes y la Casa de Papá Noel. Todas estas actividades se desarrollarán del 19 al 30 de diciembre en la Plaza Mayor y en la Plaza del Buen Alcalde, en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

La programación incluye también el 'Cuentacuentos de Navidad del profesor Estimbrosen Brasanlú y Polvorilla'. Esta actividad tendrá lugar el 31 de diciembre, a las 18:30 horas, en el Centro Joven La Parada. Se trata de una propuesta de ocio familiar dirigida especialmente al público infantil.

Desde el Ayuntamiento se destaca que el cuentacuentos utiliza una historia "divertida y teatralizada" para transmitir valores como la familia, la amistad, el civismo y "el verdadero sentido de la Navidad". El objetivo es combinar entretenimiento y educación en un formato accesible para los más pequeños.

La iniciativa municipal busca "garantizar el ocio infantil en la época navideña", facilitando espacios y actividades seguras y de calidad durante el periodo no lectivo. Al mismo tiempo, se persigue dinamizar el centro histórico y fomentar la participación de las familias en la vida social del municipio.

Con esta programación, el Consistorio pretende consolidar una oferta navideña "atractiva, segura y de calidad" para el público infantil, al tiempo que contribuye al ambiente festivo y apoya la actividad social y comercial de Ciudad Rodrigo durante unas fechas clave para el municipio.