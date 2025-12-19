Una persecución a toda velocidad en Salamanca acaba con dos jóvenes detenidos por tráfico de drogas

Detención de uno de los jóvenes en el término municipal de Carrascal de Barregas, en Salamanca

Una persecución de la Guardia Civil a toda velocidad en la provincia de Salamanca ha finalizado con dos jóvenes detenidos por tráfico de drogas. El pasado 15 de diciembre, en el término municipal de Ciudad Rodrigo, los agentes observaron cómo un vehículo se incorporaba a la zona en la que habían instalado un dispositivo, y tras hacer caso omiso a sus señales, eludieron el dispositivo a gran velocidad, intentando atropellar a uno de los agentes y poniendo en riesgo a los usuarios de la vía, siendo inmediatamente seguidos por los guardias civiles.

Estos pudieron observar cómo en su huida arrojaban tres paquetes por las ventanas del vehículo, para evitar su incautación. Mientras los guardias civiles llevaban a cabo la inspección de la vía para recuperar la totalidad de los efectos lanzados por los huidos, el vehículo pudo ser interceptado en el término municipal de Carrascal de Barregas.

Una vez recuperados e incautados los paquetes, resultaron ser pastillas de hachís, con un peso total de 1.017 gramos. Por todo ello se procedió a la detención de los dos ocupantes del turismo, un ciudadano portugués de 27 años y otro caboverdiano de 34 años, como presuntos autores de los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes, conducción temeraria y desobediencia.

Los detenidos pasaron a disposición de la Autoridad Judicial en funciones de Guardia de Ciudad Rodrigo, decretando ingreso en prisión provisional de ambos detenidos.